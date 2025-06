Perderam 20kg juntos e estão irreconhecíveis: veja quem são

Uma transformação a dois: cantor famoso surpreende com nova imagem ao lado da mulher

Rui Bandeira voltou a surpreender os fãs, desta vez não sozinho. O cantor partilhou recentemente no Instagram uma imagem que revela a sua transformação física ao lado da mulher, acompanhada de uma legenda clara e cheia de significado: «Rejuvenescer juntos foi a nossa melhor escolha: 20kg a menos ⚖️ 26 anos de parceria 💛 E uma nova energia para tudo que ainda queremos viver! ✨💫».

Esta mudança já vinha sendo notada há algum tempo. Rui Bandeira tem aparecido cada vez mais elegante, mais magro e com um novo estilo, o que já lhe tinha valido destaque nos meios de comunicação e elogios nas redes sociais. Mas, agora, a novidade foi partilhada com a companheira de longa data, tornando a transformação ainda mais especial.

A reação dos seguidores foi imediata e carregada de carinho. Comentários como «Casal lindo 🔥😍" e "Lindos como sempre 😍» encheram a publicação, elogiando a cumplicidade, a aparência e a determinação de ambos. A decisão de «rejuvenescer juntos» reflete não só uma transformação física, mas também um compromisso com um estilo de vida mais saudável e equilibrado.

Recorde-se que o cantor, pai da também artista Bárbara Bandeira, já tinha dado nas vistas com mudanças anteriores no visual, nomeadamente ao cortar o cabelo e apostar num estilo mais arrojado. Agora, mostra que o cuidado com a saúde é também uma prioridade e, neste caso, uma jornada a dois.

Com 26 anos de relação e uma nova energia assumida publicamente, o casal mostra que nunca é tarde para mudar e inspirar juntos.