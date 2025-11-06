Famosa cara da TVI toma decisão radical caso este candidato vença as eleições do Benfica

Com Rui Costa sem maioria absoluta (42,13%) na primeira volta das eleições do Benfica, a corrida presidencial vai agora para a segunda volta de 8 de novembro, frente a João Noronha Lopes (30,26%). O resultado motivou reações nas redes sociais, com uma cara conhecida a tomar posição.

As eleições do Sport Lisboa e Benfica vão decidir-se na segunda volta marcada para sábado, 8 de novembro, depois de Rui Costa ter obtido 42,13% dos votos na primeira volta, ficando abaixo da maioria necessária. João Noronha Lopes qualificou-se em segundo lugar com 30,26% e será, assim, o adversário de Rui Costa no escrutínio decisivo.

A proximidade da votação final trouxe também reacções contundentes de figuras ligadas ao clube. Nas suas stories no Instagram, o comentador e ex-futebolista Gonçalo Quinaz deixou um duro desabafo sobre o cenário eleitoral e sobre o candidato Noronha Lopes — a quem comparou, de forma implícita, a uma figura polémica do passado. Quinaz começou por escrever: “É triste, mas é verdade. Esta seita organizada festeja as derrotas do próprio clube. Da mesma forma que já o disse publicamente, que se este segundo Vale e Azevedo viesse a ser presidente do Benfica eu deixaria de ser sócio, deixaria de ir ao estádio enquanto ele lá estivesse“.

O comentador não ficou por aí e dirigiu-se ainda aos apoiantes de Noronha Lopes com palavras fortes: “Eles deviam fazer o mesmo se o meu presidente Rui Costa ganhar: eles não deviam pôr mais as patas no estádio, deviam desaparecer, já metem nojo. Vocês não são do Benfica, vocês só querem guerra, vocês só querem criar instabilidade ao Benfica. O Benfica não precisa de escumalha como vocês“.

Quinaz concluiu o texto referindo-se à próxima jornada e apelando à ausência dos adversários: “No sábado, o meu presidente vai ganhar de goleada, no domingo jogamos na Luz contra o Casa Pia, não metam lá as patas, desapareçam de vez“

A polémica surge num momento em que a atenção dos associados e adeptos está concentrada na segunda volta, que definirá o futuro imediato do clube. 

Temas: Rui Costa Benfica João Noronha Lopes Gonçalo Quinaz Dois às 10

