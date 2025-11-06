Famosa cara da TVI toma decisão radical caso este candidato vença as eleições do Benfica

Estes vão ser os padrinhos de casamento de Gonçalo Quinaz... Mas há um nome que vai surpreender todos!

Com Rui Costa sem maioria absoluta (42,13%) na primeira volta das eleições do Benfica, a corrida presidencial vai agora para a segunda volta de 8 de novembro, frente a João Noronha Lopes (30,26%). O resultado motivou reações nas redes sociais, com uma cara conhecida a tomar posição.

As eleições do Sport Lisboa e Benfica vão decidir-se na segunda volta marcada para sábado, 8 de novembro, depois de Rui Costa ter obtido 42,13% dos votos na primeira volta, ficando abaixo da maioria necessária. João Noronha Lopes qualificou-se em segundo lugar com 30,26% e será, assim, o adversário de Rui Costa no escrutínio decisivo.

A proximidade da votação final trouxe também reacções contundentes de figuras ligadas ao clube. Nas suas stories no Instagram, o comentador e ex-futebolista Gonçalo Quinaz deixou um duro desabafo sobre o cenário eleitoral e sobre o candidato Noronha Lopes — a quem comparou, de forma implícita, a uma figura polémica do passado. Quinaz começou por escrever: “É triste, mas é verdade. Esta seita organizada festeja as derrotas do próprio clube. Da mesma forma que já o disse publicamente, que se este segundo Vale e Azevedo viesse a ser presidente do Benfica eu deixaria de ser sócio, deixaria de ir ao estádio enquanto ele lá estivesse“.

O comentador não ficou por aí e dirigiu-se ainda aos apoiantes de Noronha Lopes com palavras fortes: “Eles deviam fazer o mesmo se o meu presidente Rui Costa ganhar: eles não deviam pôr mais as patas no estádio, deviam desaparecer, já metem nojo. Vocês não são do Benfica, vocês só querem guerra, vocês só querem criar instabilidade ao Benfica. O Benfica não precisa de escumalha como vocês“.

Quinaz concluiu o texto referindo-se à próxima jornada e apelando à ausência dos adversários: “No sábado, o meu presidente vai ganhar de goleada, no domingo jogamos na Luz contra o Casa Pia, não metam lá as patas, desapareçam de vez“

A polémica surge num momento em que a atenção dos associados e adeptos está concentrada na segunda volta, que definirá o futuro imediato do clube.