Após intensos rumores, enfermeira Catarina esclarece relação com Rui Freitas

A reação que todos esperavam. Dolores Aveiro pronuncia-se sobre o casamento de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez

Os fãs muito especularam sobre a relação dos dois e agora tudo ficou esclarecido.

No primeiro dia do festival O Sol da Caparica, a SELFIE esteve à conversa com Catarina, a enfermeira que integrou o programa “1.ª Companhia”. Entre os vários temas abordados, a enfermeira foi questionada sobre os rumores que, nos últimos meses, deram conta de uma possível relação amorosa com Rui Freitas.

«Toda a gente sabe que tive uma relação, as coisas podem ter afetado um bocadinho, mas foi tranquilo», começou por explicar.

Catarina fez depois questão de esclarecer a natureza da relação que mantém atualmente com Rui Freitas: «Eu e o Rui mantemos uma relação de amizade. E é só isso.»

Desta forma, a enfermeira deixa claro que, apesar da proximidade entre os dois, não existe atualmente uma relação amorosa.