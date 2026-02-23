Após vencer a «1.ª Companhia», Rui Freitas faz descoberta sobre a enfermeira: «Vou ter respeito máximo»

  • Dois às 10
  • Hoje às 12:21

Rui Freitas saiu da «1.ª Companhia» como grande vencedor e fora do programa falou da ligação que criou com a enfermeira.

Rui Freitas foi o grande vencedor da «1.ª Companhia», mas a conversa no «Dois às 10» acabou por revelar um detalhe que travou qualquer possível romance fora da base.

Ao longo do programa, vários momentos de cumplicidade entre o recruta e a enfermeira não passaram despercebidos aos espectadores. Questionado por Cristina Ferreira sobre os sentimentos, Rui mostrou-se cauteloso, mas admitiu admiração: “A enfermeira sempre foi muito simpática. Claro que achei graça, pareceu ser uma pessoa extremamente inteligente.”

No entanto, já depois da final, Rui recebeu uma informação que mudou o cenário. “Ela namora… foi aquilo que me foi passado e eu vou respeitar ao máximo”, garantiu.

A descoberta colocou um ponto final em qualquer especulação. Ainda assim, o vencedor não escondeu o carinho: “Tive um carinho por ela, mas está tudo bem.”

Entre sorrisos e algum embaraço, Rui Freitas mostrou que, apesar do encanto, o respeito fala mais alto.

Temas: Rui Freitas 1.ª Companhia Dois às 10

