Logo após vencer a «1.ª Companhia», Rui Freitas recebeu 'aviso' inesperado. E tudo por causa da enfermeira

Rui Freitas saiu vencedor da «1.ª Companhia», mas foi já depois da gala final que recebeu uma revelação surpreendente.

A vitória de Rui Freitas na «1.ª Companhia» ficou marcada por emoções fortes, mas houve um momento fora das câmaras que o apanhou de surpresa.

Durante a conversa no «Dois às 10», o ex-recruta contou que, no final da gala, uma senhora aproximou-se dele para tirar uma fotografia. O detalhe curioso? A revelação que veio logo a seguir. “Veio uma senhora tirar uma foto comigo e disse que era a sogra dela e deu-me os parabéns”, partilhou.

A descoberta deixou Rui surpreendido e gerou gargalhadas em estúdio, uma vez que já tinham sido comentados os rumores sobre a sua possível admiração pela enfermeira do programa. Perante o relato, Cristina Ferreira não resistiu à brincadeira: “Eu acho que ela foi lá para te avisar.”

Questionado pela apresentadora sobre os sentimentos, Rui mostrou-se cauteloso, mas admitiu admiração: “A enfermeira sempre foi muito simpática. Claro que achei graça, pareceu ser uma pessoa extremamente inteligente.”

No entanto, já depois da final, Rui recebeu uma informação que mudou o cenário. “Ela namora… foi aquilo que me foi passado e eu vou respeitar ao máximo”, garantiu.