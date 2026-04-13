Rui Freitas e a enfermeira Catarina anunciam algo que ninguém previa: "Nem vocês esperavam"

Há amizades que ultrapassam os limites do quartel da "1.ª Companhia". A ligação entre Rui Freitas e a enfermeira Catarina é um exemplo disso mesmo.

No Instagram, o vencedor do reality show da TVI partilhou um vídeo de uma aula de combate, onde aparece ao lado da instrutora, Dina Pedro, e da enfermeira Catarina.

Na legenda das imagens, Rui Freitas destacou: "Nem vocês esperavam por esta dupla!". Entre os comentários, é possível ler: "Esses olhinhos...", "Máquinas!" e "Dupla maravilhosa e linda".

Veja agora o vídeo e aproveite ainda para espreitar algumas das melhores imagens de Rui Freitas e da enfermeira Catarina nas galerias de fotografias que preparámos para si.