Rui Freitas e a enfermeira Catarina anunciam algo que ninguém previa: "Nem vocês esperavam"

Quando ninguém previa, Rui Freitas e a enfermeira Catarina avançaram com uma novidade que apanhou fãs e seguidores completamente desprevenidos.
No Instagram, o vencedor do reality show da TVI partilhou um vídeo de uma aula de combate, onde aparece ao lado da instrutora, Dina Pedro, e da enfermeira Catarina.
Na legenda das imagens, Rui Freitas destacou: "Nem vocês esperavam por esta dupla!". Entre os comentários, é possível ler: "Esses olhinhos...", "Máquinas!" e "Dupla maravilhosa e linda".
Veja agora o vídeo e aproveite ainda para espreitar algumas das melhores imagens de Rui Freitas e da enfermeira Catarina nas galerias de fotografias que preparámos para si.