Próxima de Rui Freitas, enfermeira Catarina confirma que está solteira: «Já não tenho namorado»

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Os fãs notaram que a enfermeira Catarina e Rui Freitas estão cada vez mais próximos.

Os rumores de um possível romance entre Rui Freitas e Catarina Gonçalves já não são de agora surgiram ainda durante a “1ª Companhia” e têm alimentado a curiosidade dos fãs desde então. Agora, há uma novidade que volta a agitar o tema.

Em declarações à TV 7 Dias, Catarina Gonçalves confirmou que está solteira, colocando assim um ponto final na relação que mantinha há cerca de 10 anos. “Já não tenho namorado”, revelou de forma direta.

Questionada sobre o fim da relação, a enfermeira preferiu não entrar em detalhes: “Isso não interessa, não é relevante.”

Quanto à ligação com Rui Freitas — vencedor da “1ª Companhia” e membro dos 4 Mens — Catarina foi clara, mas sem alimentar especulações: “Somos amigos.”

Recorde-se que recentemente Rui Freitas esteve na TVI e falou sobre o estado do coração.