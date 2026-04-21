Rui Freitas mostra ligação antiga com Pedro Bianchi Prata. Maria Botelho Moniz já reagiu

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Rui Freitas voltou a dar que falar nas redes sociais ao partilhar um conjunto de fotografias ao lado de Pedro Bianchi Prata — e houve um detalhe que não passou despercebido.

O vencedor da “Primeira Companhia” reuniu vários momentos vividos com o piloto, mostrando a ligação de longa data entre ambos que até então era desconhecida. Entre os registos, destacou-se uma imagem captada há cerca de dez anos, que rapidamente chamou a atenção dos seguidores e reforçou a ideia de uma amizade que atravessa o tempo.

Na legenda da publicação, Rui Freitas refletiu precisamente sobre essa passagem dos anos e a paixão que os une: “A última foto deste carrossel separa exatamente 10 anos de história. Dizem que a vida dá muitas voltas... no meu caso, as voltas foram quase sempre dadas em cima de duas rodas. Voltar à pista com o Pedro uma década depois é a prova de que há paixões que o tempo só reforça. Quem é que acham que mudou mais, eu ou o @bianchiprata? 😂👇”

As imagens não tardaram a gerar várias reações, com muitos seguidores a destacarem a cumplicidade entre os dois.

Quem também não ficou indiferente foi Maria Botelho Moniz. A apresentadora da primeira edição da “Primeira Companhia” — e companheira de Pedro Bianchi Prata — reagiu à publicação de forma simples, mas expressiva, deixando dois emojis de aplausos.