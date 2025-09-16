Não faltaram famosos, mas esta terá sido a presença mais surpreendente no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro

O casal que se conheceu no reality show da TVI selou o amor com um casamento muito aguardado.

O último sábado, 13 de setembro, ficou marcado pela grande festa de casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro Figueiredo. O casal, que se apaixonou no Big Brother, reuniu família, amigos e muitas caras bem conhecidas dos portugueses para celebrar o amor.

Entre os convidados, destacaram-se rostos como Zé Lopes, Maya, Teresa Guilherme e Elisabete Moutinho, que partilharam nas redes sociais registos da cerimónia e dos elegantes looks escolhidos para a ocasião.

Mas o momento mais inesperado e emocionante da celebração aconteceu quando surgiu a presença especial do mítico “Soberano”, a inconfundível voz do Big Brother. Numa mensagem dirigida aos noivos, deixou palavras de carinho e conselhos sobre amor e respeito, emocionando todos os presentes.

Um gesto simbólico que ligou a história de Jéssica e Rui Pedro às suas origens televisivas e que se tornou um dos momentos mais marcantes e comentados do dia.