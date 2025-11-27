Cristina Ferreira reage à partilha mais emocionante de Rute Cardoso, viúva de Diogo Jota

Rute Cardoso assinalou o primeiro aniversário da filha Mafalda com uma partilha repleta de ternura, reunindo memórias deste primeiro ano de vida — e entre as muitas reações à publicação destacou-se um coração deixado por Cristina Ferreira.

Mafalda, a filha mais nova de Diogo Jota e Rute Cardoso, celebrou esta quarta-feira, 26 de novembro, o seu primeiro aniversário. A data especial foi assinalada pela mãe com uma partilha emotiva nas redes sociais, que rapidamente conquistou a atenção de milhares de seguidores — incluindo a de Cristina Ferreira, que deixou um coração na publicação.

Na sua conta de Instagram, Rute reuniu diversos registos marcantes deste primeiro ano de vida da bebé. Entre as imagens, surgem fotografias do momento em que Diogo Jota levou a filha para casa após a maternidade, bem como momentos de grande cumplicidade entre Mafalda e os irmãos mais velhos, Dinis e Duarte.

A publicação, simples e emotiva, traz apenas a legenda: «Um ano inteiro», sintetizando num gesto discreto a intensidade e o simbolismo deste primeiro ano vivido em família.

O comentário de Cristina Ferreira, que deixou um coração na publicação, não passou despercebido e foi visto por muitos como um gesto de carinho nesta data tão significativa para Rute.

A partilha tornou-se rapidamente uma das mais comentadas do dia, reunindo mensagens de apoio, amor e celebração em torno da pequena Mafalda e da família.