Cada vez mais forte. Rute Cardoso vive dia de superação e recebe onda de carinho: «Guerreira»

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Rute Cardoso viveu, no passado fim de semana, um dia marcado pela adrenalina, pelo desporto e pela superação.

A viúva de Diogo Jota marcou presença no Estádio Municipal de Leiria, onde participou num evento que reuniu milhares de pessoas em torno de várias modalidades.

A iniciativa contou com provas em diferentes formatos, incluindo corrida, OCR, CrossFit e Powerlifting, proporcionando momentos de grande intensidade e espírito competitivo.

Nas redes sociais, Rute Cardoso partilhou alguns registos do dia e não escondeu a gratidão pela experiência vivida.

«Obrigada pela experiência», escreveu na legenda da publicação.

A presença de Rute no evento mereceu inúmeros elogios por parte dos seguidores, que destacaram a sua força, coragem e capacidade de seguir em frente após um período particularmente difícil da sua vida. «Guerreira» foi uma das palavras mais repetidas nos comentários, numa demonstração de carinho e apoio a Rute, que continua a inspirar muitos fãs com a sua resiliência e determinação.

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Temas: Rute Cardoso Diogo Jota Dois às 10
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