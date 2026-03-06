Cantora portuguesa surpreendida com gesto de Rute Cardoso, viúva de Diogo Jota: «Não mostro isto ao acaso»

  • Dois às 10
  • Há 2h e 45min

Rute Cardoso seguiu Cláudia Nayara nas redes sociais e a cantora ficou comovida com o gesto da viúva de Diogo Jota.

Rute Cardoso voltou a ser tema. Desta vez, um simples gesto no Instagram acabou por gerar reação imediata de Cláudia Nayara e está a chamar a atenção dos fãs.

A viúva do futebolista Diogo Jota começou recentemente a seguir a cantora na rede social e Cláudia Nayara não deixou o momento passar em branco. A artista partilhou nos Stories uma imagem que comprova o novo “follow” e decidiu reagir publicamente. “Não mostro isto no Instagram ao acaso…”, começou por escrever, mostrando-se tocada com a atitude de Rute Cardoso.

Na mesma partilha, a cantora fez questão de elogiar a força da viúva do jogador, recordando os momentos difíceis que ambas terão vivido ao longo da vida. “A Cláudia Nayara luta contra medos… lutas… perdas… A Rute igual. Uma pessoa que passou e continua a passar das maiores batalhas na vida… Um exemplo do mundo…”, destacou.

Cláudia Nayara terminou a mensagem com palavras de carinho dirigidas a Rute Cardoso: “Ela controla o fogo, a água, o vento ou a terra. A pureza em pessoa. Gosto de ti… gosto mesmo… nós sabemos…”.

A reação da cantora rapidamente começou a circular entre os seguidores, que elogiaram a demonstração de apoio e cumplicidade entre as duas.

Temas: Rute Cardoso Diogo Jota Claudia Nayara Dois às 10

