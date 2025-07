Cristina Ferreira surpreendida com "gesto" da mulher de Diogo Jota: «Não sabia»

Foi Gonçalo Quinaz que informou Cristina Ferreira sobre um detalhe digital que une Rute Cardoso e Cristina Ferreira.

Durante o programa «Dois às 10» desta segunda-feira, Cristina Ferreira falou, com emoção e indignação, sobre as críticas dirigidas a Rute Cardoso, viúva de Diogo Jota, após a homenagem feita ao marido nas imediações do estádio de Anfield, em Liverpool.

A apresentadora reagiu aos comentários nas redes sociais que visaram o vestido branco usado por Rute no memorial — uma peça que alguns consideraram "curta" ou "transparente". Cristina mostrou-se revoltada com os juízos de valor.

Durante a conversa, Gonçalo Quinaz revelou ainda que Rute Cardoso segue Cristina Ferreira nas redes sociais, algo que surpreendeu a apresentadora. «Não sabia», reagiu. De seguida, deixou uma mensagem de empatia à jovem viúva: «É uma dor que não tem medida para o resto da vida».

Recorde-se que a escolha do vestido branco por parte de Rute Cardoso acabou por comover ainda mais o público quando foi revelado, num vídeo partilhado pela “Flash Discover”, que era a peça preferida de Diogo Jota. A própria Rute terá escrito no mural de homenagem: "Amo-te, para sempre… a tua branquinha".