Desde a morte de Diogo Jota, Rute Cardoso repete este ritual sempre que aparece em público

Na noite desta segunda-feira, 22 de setembro, Rute Cardoso marcou presença na gala da 69.ª edição da Bola de Ouro, no Théâtre du Châtelet, em Paris. Mais uma vez, a viúva de Diogo Jota emocionou com um gesto simbólico.

Entre estrelas internacionais do futebol, a aparição de Rute Cardoso destacou-se pela força e pela emoção. Desde a morte trágica de Diogo Jota, a jovem tem surgido em várias homenagens ao jogador, sempre com um detalhe comum: o branco.

Na passadeira vermelha, deslumbrou com um vestido elegante, de linhas puras e detalhes em relevo, complementado por um véu delicado que lhe conferiu um ar distinto e sereno. O cabelo solto, ao natural, reforçou a simplicidade e a elegância da sua escolha.

Mas foi um pormenor na sua mão esquerda que mais comoveu os presentes: Rute segurava um terço. O gesto discreto foi interpretado como um sinal da fé e da força espiritual que a jovem continua a procurar para enfrentar a dor da perda do companheiro de mais de uma década.

A cor branca, associada à paz e à esperança, tem sido a forma encontrada por Rute para homenagear a memória de Diogo Jota e, ao mesmo tempo, transmitir resiliência em momentos tão desafiantes.

Um detalhe que, embora subtil, não passou despercebido e que emocionou quem acompanhava a cerimónia.