Emocionante. Esta foi a mensagem que Rute Cardoso enviou e que Diogo Jota não chegou a ler

  • Dois às 10
  • Há 3h e 39min

Rute Cardoso, viúva de Diogo Jota, confidenciou no livro em memória do jogador português como foram os momentos antes do acidente que vitimou o marido e cunhado.

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A dor continua bem presente na vida da víuva de Diogo Jota — e as palavras agora reveladas são prova disso.

No livro “Diogo Jota – Nunca Mais é Muito Tempo”, escrito por José Manuel Delgado, Rute Cardoso quebrou o silêncio sobre a trágica morte do marido e do cunhado, vítimas de um acidente de viação na madrugada de 3 de julho do ano passado.

Num excerto divulgado, é revelada aquela que foi a última troca de mensagens entre o casal — um momento carregado de emoção. “Decorridos uns minutos de eles terem saído, enviei uma mensagem ao Diogo a dizer-lhe ‘Vai com Deus’. Ele respondeu-me com um emoji e eu pedi-lhe que se mantivesse focado na estrada”, recordou Rute Cardoso.

Horas depois, já pela noite dentro, a jovem recebeu um vídeo do casamento dos dois, celebrado apenas uma semana antes, e quis partilhá-lo com o marido. “Quando parares, tenho um vídeo para te mostrar”, escreveu.

A mensagem foi entregue… mas nunca chegou a ser lida.

Um detalhe simples, mas profundamente marcante, que espelha a dimensão da perda e eterniza os últimos momentos de contacto entre o casal

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