Foi aqui que Rute Cardoso ganhou força no dia em que Diogo Jota faria 29 anos

Após um dia de silêncio, Rute Cardoso partilhou um momento do seu dia com os seguidores.

Assinalaram-se esta quinta-feira, 4 de dezembro, os 29 anos de Diogo Jota, o futebolista internacional português que perdeu a vida, juntamente com o irmão André Silva, na noite de 2 para 3 de julho, num trágico acidente de viação em Espanha. Uma data inevitavelmente marcada pela emoção, sobretudo para quem lhe era mais próximo.

Rute Cardoso, mulher do jogador e mãe dos seus três filhos, manteve total silêncio nas redes sociais durante todo o dia — algo que muitos seguidores interpretaram como sinal de recolhimento e luto profundo. O casal tinha casado menos de duas semanas antes da tragédia.

Já ao final da noite, Rute regressou discretamente ao Instagram. Não deixou qualquer texto, mas a imagem que partilhou diz muito: uma fotografia captada durante uma corrida de 10 quilómetros junto ao rio Douro, mostrando uma das pontes iluminadas, acompanhada apenas por uma estrela e um coração. Em fundo, escolheu o tema “Memories”, de Ryan Mack e Robert Grace — uma escolha carregada de significado.

Num dia que seria de celebração, Rute encontrou na corrida, na cidade e na memória do marido a força para continuar a avançar.