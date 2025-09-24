«Foi há 5 anos...»: Rute Cardoso, viúva de Diogo Jota, recorda acontecimento marcante na vida do jogador

  • Dois às 10
  • Hoje às 11:31

No dia em que assinala mais uma memória de Diogo Jota, Rute Cardoso emocionou os seguidores ao recordar, no Instagram, o primeiro golo do marido com a camisola do Liverpool.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Esta quarta-feira, 24 de setembro, Rute Cardoso voltou a homenagear a memória do marido, Diogo Jota, com uma partilha emocionante nas redes sociais.

No Instagram, a jovem publicou um registo simples mas carregado de significado: uma memória do primeiro golo de Diogo Jota ao serviço do Liverpool.

Com a legenda curta — “O seu primeiro golo” —, Rute deixou transparecer a saudade e o orgulho pelo percurso do companheiro, cuja carreira no clube inglês foi marcada por conquistas e momentos inesquecíveis.

Desde a morte do jogador, a viúva tem partilhado pequenos gestos de homenagem que mantêm viva a ligação com Diogo Jota, emocionando sempre os seguidores que a acompanham nesta fase difícil.

Uma recordação que, mais uma vez, uniu fãs de futebol e admiradores do casal numa onda de carinho e apoio.

Temas: Rute Cardoso Diogo Jota Dois às 10

RELACIONADOS

Desde a morte de Diogo Jota, Rute Cardoso repete este ritual sempre que aparece em público

O pormenor arrepiante que Rute Cardoso, viúva de Diogo Jota, levou à gala da Bola de Ouro

O fim do silêncio. Rute Cardoso, viúva de Diogo Jota, faz homenagem arrepiante ao jogador português

Fora do Estúdio

«Colo de avó é sempre o melhor»: Maria Botelho Moniz emociona seguidores com foto inédita do filho

Há 28 min

Desde a morte de Diogo Jota, Rute Cardoso repete este ritual sempre que aparece em público

Hoje às 09:40

Mulher encontra o amor aos 50 e é mãe aos 51

Ontem às 17:00

Catarina Miranda e Afonso Leitão fortalecem ligação fora do «Big Brother». E há uma fotografia que comprova tudo

Ontem às 15:55

O pormenor arrepiante que Rute Cardoso, viúva de Diogo Jota, levou à gala da Bola de Ouro

Ontem às 10:16

Maria Cerqueira Gomes vítima de crime que já atingiu vários famosos

Ontem às 09:32

Filha de dois rostos mais famosos da televisão portuguesa celebra aniversário: «O tempo voa»

Ontem às 09:20
MAIS

Mais Vistos

Idosa de 89 anos faz pedido a Cristina Ferreira e vê sonho concretizado em direto

Ontem às 10:57

Pai mergulha bebé de 47 dias em água quente: «Além disso, apresentava marcas de dentes e fraturas»

Hoje às 12:17

Cristina Ferreira recebe criança especial: «Quando for grande, quero ser igual à Cristina Ferreira»

Ontem às 09:59

Ex-concorrente do «Secret Story» apresenta em televisão as filhas gémeas

Hoje às 11:55

Signos

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Receitas

Transforme o pão em pudim com a receita que está viral nas redes sociais

Ontem às 16:30

Deixe a base da sua quiche crocante com esta dica

Ontem às 15:00

Pão de alho com queijo na air fryer: uma receita que vai superar as suas expectativas

19 set, 16:30

Bifanas à portuguesa com molho tradicional. Só precisa de um robot tipo Bimby

18 set, 16:00

Fotos

Esta simples alteração na sua alimentação pode atrasar o envelhecimento

Há 5 min

«Colo de avó é sempre o melhor»: Maria Botelho Moniz emociona seguidores com foto inédita do filho

Há 28 min

Conheça os números mais sorteados no Euromilhões

Há 35 min

Descubra os vegetais que reduzem o inchaço abdominal

Há 1h e 5min