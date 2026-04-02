Foi há um ano. Rute Cardoso assinala um dos últimos feitos em vida de Diogo Jota

A viúva do jogador português partilhou um vídeo que o Liverpool, último clube de Diogo Jota, recordou.

Há momentos que ficam para sempre — e o último golo de Diogo Jota é um deles. A 2 de abril de 2025, exatamente três meses antes do trágico acidente que lhe tirou a vida, o internacional português marcou aquele que viria a ser o seu último golo ao serviço do Liverpool.

O momento aconteceu na jornada 30 da Premier League, frente ao Everton FC. Um golo solitário que garantiu a vitória por 1-0 e deixou os “reds” ainda mais próximos do título.

Um ano depois, o clube inglês decidiu assinalar a data de forma especial. Logo pela manhã, partilhou nas redes sociais um vídeo desse mesmo momento, acompanhado por uma mensagem simples, mas carregada de significado: “Há um ano”.A publicação rapidamente gerou uma onda de reações — mas houve um gesto que tocou ainda mais os fãs.

Rute Cardoso, companheira do jogador, partilhou o vídeo nas suas redes sociais, mantendo viva a memória de um dos momentos mais marcantes da carreira do futebolista.