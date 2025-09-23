O pormenor arrepiante que Rute Cardoso, viúva de Diogo Jota, levou à gala da Bola de Ouro

Na gala da Bola de Ouro, em Paris, Rute Cardoso emocionou ao surgir com um detalhe carregado de simbolismo: um terço na mão, símbolo da fé que a tem sustentado após a perda de Diogo Jota.

Aconteceu na noite desta segunda-feira, dia 22 de setembro, no Théâtre du Châtelet, em Paris, a gala da 69.ª edição da Bola de Ouro, um dos eventos mais prestigiados do futebol mundial. Entre estrelas internacionais, uma presença destacou-se pela emoção e pelo simbolismo: Rute Cardoso, viúva de Diogo Jota.

Rute deslumbrou na passadeira vermelha com um elegante vestido branco, adornado com detalhes em relevo e um véu nas costas, que lhe conferiu um toque distinto. Com o cabelo solto ao natural, deixou transparecer simplicidade e elegância, mas foi um pormenor na sua mão esquerda que captou todas as atenções.

A jovem segurava um terço, sinal claro de que continua a apoiar-se na fé num dos momentos mais difíceis da sua vida, após a trágica perda do companheiro de mais de uma década. O gesto, discreto mas marcante, emocionou e não passou despercebido aos olhares atentos de quem acompanhava a cerimónia.