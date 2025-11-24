«Que bom ver a Rute sorrir». Este foi a gesto que tocou profundamente a viúva de Diogo Jota

  • Dois às 10
A memória de Diogo Jota voltou a ser celebrada pelo FC Porto. Num gesto carregado de simbolismo e emoção, André Villas-Boas renovou a parceria com a Luna eSports — o projeto fundado pelo futebolista — e entregou a Rute Cardoso uma camisola que marcou a história do atleta no clube.

O FC Porto anunciou, esta quinta-feira, 20 de novembro, a renovação da parceria com a Luna eSports, a equipa de desporto eletrónico criada por Diogo Jota em 2020. O avançado português, apaixonado por gaming, idealizou o projeto numa fase em que conciliava a vida de futebolista com a sua ligação ao universo digital.

Depois da morte inesperada do internacional português, foi Rute Cardoso, viúva de Diogo Jota, quem assumiu o compromisso de manter vivo o projeto que tanto significava para o jogador. Agora, esse esforço ganha novo impulso graças ao apoio formal do FC Porto.

A comunicação do clube foi acompanhada por uma fotografia forte e emocional: Rute Cardoso recebe das mãos do presidente André Villas-Boas uma camisola do FC Porto com o seu nome e o número 19 — o número usado por Diogo Jota na época em que representou os dragões.

Um legado para continuar a honrar. FC Porto e Luna eSports renovam parceria por mais duas épocas. Parceria com a equipa fundada por Diogo Jota começou em 2024”, lê-se na nota publicada pelo clube nas redes sociais, que rapidamente reuniu comentários de apoio e carinho por parte dos adeptos: "Que bom ver a Rute sorrir".

O gesto de Villas-Boas foi amplamente interpretado como uma forma de celebrar o legado de Diogo Jota, reforçando o respeito e carinho que o FC Porto sempre demonstrou pelo jogador e pela sua família. Para muitos seguidores, ver Rute Cardoso sorrir novamente, com o apoio do clube que marcou uma etapa importante da carreira de Jota, foi o momento que mais emocionou.

Mais do que uma parceria desportiva, esta renovação simboliza um compromisso afetivo: o de garantir que o projeto de Diogo Jota continua vivo e fiel ao espírito com que foi criado — e que Rute Cardoso, com o apoio do FC Porto, segue determinada a honrá-lo.

