Rute Cardoso arrepia ao assinalar 1.º aniversário da filha: «É a cara do Diogo»

  • Dois às 10
  • Há 1h e 23min

Rute Cardoso assinalou o primeiro aniversário da pequena Mafalda com uma partilha carregada de ternura, reunindo memórias do primeiro ano de vida da filha e emocionando seguidores ao recordar momentos ao lado de Diogo Jota e dos irmãos mais velhos.

Mafalda, a filha mais nova de Diogo Jota e Rute Cardoso, completa esta quarta-feira, 26 de novembro, o seu primeiro ano de vida. A data, carregada de significado, foi assinalada de forma especial pela viúva do jogador português, que recorreu às redes sociais para partilhar algumas das memórias mais bonitas deste primeiro ano da bebé, que está a emocionar quem vê. E há quem não tenha dúvidas: «É a cara do Diogo», lê-se num dos comentários.

Na sua conta de Instagram, Rute publicou um conjunto de imagens que mostram momentos marcantes da vida de Mafalda. Entre os registos, destaca-se a fotografia do dia em que a bebé saiu da maternidade ao colo do pai, numa das últimas imagens familiares de grande simbolismo. Há também instantes de enorme ternura com os irmãos mais velhos, Dinis e Duarte, que surgem a brincar, a abraçar e a acompanhar o crescimento da irmã mais nova.

A publicação reúne sorrisos, detalhes do quotidiano e recordações que, juntas, contam a história de um ano repleto de afeto, união e força familiar.

Na legenda simples, mas cheia de emoção, pode ler-se apenas: «Um ano inteiro» — uma frase que resume doçura, nostalgia e a importância deste importante marco na vida da família.

Veja a publicação aqui:

