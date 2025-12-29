Rute Cardoso ‘carrega’ Diogo Jota ao peito e emociona fãs ao cumprir objetivo pessoal

A viúva de Diogo Jota homenageou o jogador português, numa noite em que concretizou um objetivo pessoal.

Rute Cardoso marcou presença na Corrida de São Silvestre do Porto, um momento que não passou despercebido aos seguidores. A viúva de Diogo Jota partilhou nas redes sociais imagens da sua participação na prova, mostrando-se sorridente e focada, num gesto que muitos interpretaram como um sinal de força e superação.

Na publicação feita no Instagram, Rute assinalou de forma simples mas simbólica: «20 mais 10», referindo-se ao número da camisola que envergou e aos dez quilómetros percorridos durante a corrida. Um detalhe que rapidamente ganhou significado, uma vez que era o número da camisola de Diogo Jota.

A caixa de comentários encheu-se de mensagens de apoio, carinho e admiração. «Como é bom vê-la a sorrir outra vez», escreveu uma seguidora. «O Diogo estará muito orgulhoso» e «Um exemplo de transformação de dor em amor» foram outras das mensagens deixadas na publicação.

Desde a morte do internacional português, Rute Cardoso tem mantido uma postura discreta, mas cada aparição pública ou partilha nas redes sociais acaba por tocar quem continua a acompanhar a sua história. A participação na São Silvestre foi vista como um momento de reencontro consigo própria e com a vida, sem nunca esquecer a memória de Diogo Jota.

Um gesto simples, mas carregado de significado, que voltou a unir centenas de pessoas numa onda de apoio e empatia.