Rute Cardoso dá lição de vida: viúva de Diogo Jota partilha mais uma conquista do seu dia-a-dia

  • Joana Lopes
  • Há 3h e 55min

Rute Cardoso voltou a inspirar os seguidores ao revelar mais uma pequena grande vitória do seu quotidiano, mostrando como tem transformado a dor da perda de Diogo Jota em força para seguir em frente.

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Desde o falecimento de Diogo Jota, Rute Cardoso tem dedicado-se ao luto e à retomada das suas rotinas diárias, incluindo a prática de exercício físico.

Há cerca de duas semanas, a viúva de Diogo Jota partilhou um registo em que se mostrava a treinar. Mais recentemente, voltou a partilhar no Instagram uma fotografia junto da ponte D. Maria II, no Porto, após uma caminhada de hora e meia, durante a qual percorreu 14 quilómetros.

Temas: Rute Cardoso Diogo Jota

RELACIONADOS

Apoiada em público. Rute Cardoso, viúva de Diogo Jota, emociona com abraço a pessoa especial

Rute Cardoso, viúva de Diogo Jota, volta a emocionar seguidores com gesto do jogador português

Desde a morte de Diogo Jota, Rute Cardoso repete este ritual sempre que aparece em público

A Não Perder

Inseparáveis em crianças, ficaram afastados muitos anos até que uma chama se reacendeu. Agora, vão casar

Há 3h e 14min

São irmãos, apaixonaram-se e tiveram dois filhos. Continuam a lutar para poder casar-se

Há 3h e 45min

Neurologista recomenda adicionar isto ao café para melhorar a memória e prevenir a demência

Hoje às 16:00

Disse que tinha cancro e era mentira. Influencer chora perante os 3 milhões de seguidores

Hoje às 15:55

Amor: há 4 sinais (muitas vezes ignorados) que mostram que está com a pessoa errada

Hoje às 15:00

O que anda a fazer Catarina Miranda? O trabalho que ninguém imaginava que teria

Hoje às 14:23

Cristina Ferreira revela fotografia sua «terrível» tirada em 2007 e reflete sobre o passado

Hoje às 14:18
MAIS

Mais Vistos

Jéssica Vieira e João Oliveira: o romance que ninguém esperava

Hoje às 11:09

Jéssica Vieira e João Oliveira estão juntos? Eis as imagens que estão a dar que falar

Hoje às 11:07

Cristiano Ronaldo na Casa Branca: debate aceso divide opiniões em estúdio

Hoje às 10:30

Convidada deixa escapar expressão: a reação de Cristina Ferreira e Cláudio Ramos é impagável

Ontem às 10:46

Signos

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Há algo que une todos os signos em novembro. E é o que muitos anseiam

31 out, 14:00

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de novembro

31 out, 11:05

Receitas

É a receita de tarte de amêndoa mais fácil de fazer. Uma receita que conforta os dias frios

Hoje às 14:00

Bacalhau com espinafres: eis a receita que faz sucesso quando recebemos convidados em casa

18 nov, 17:00

Esta receita de carne estufada é a comida de conforto mais fácil de cozinhar. E tão portuguesa

18 nov, 13:45

Faça castanhas na air fryer. Demora poucos minutos e ficam iguais às da rua

15 nov, 09:00

Fora do Estúdio

Disse que tinha cancro e era mentira. Influencer chora perante os 3 milhões de seguidores

Hoje às 15:55

O que anda a fazer Catarina Miranda? O trabalho que ninguém imaginava que teria

Hoje às 14:23

Cristina Ferreira revela fotografia sua «terrível» tirada em 2007 e reflete sobre o passado

Hoje às 14:18

Jornalista ligada a caso de atropelamento e fuga. Eis a explicação que apresentou

Hoje às 13:58

Fotos

Inseparáveis em crianças, ficaram afastados muitos anos até que uma chama se reacendeu. Agora, vão casar

Há 3h e 14min

São irmãos, apaixonaram-se e tiveram dois filhos. Continuam a lutar para poder casar-se

Há 3h e 45min

Rute Cardoso dá lição de vida: viúva de Diogo Jota partilha mais uma conquista do seu dia-a-dia

Há 3h e 55min

Neurologista recomenda adicionar isto ao café para melhorar a memória e prevenir a demência

Hoje às 16:00