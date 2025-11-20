Rute Cardoso dá lição de vida: viúva de Diogo Jota partilha mais uma conquista do seu dia-a-dia

Rute Cardoso voltou a inspirar os seguidores ao revelar mais uma pequena grande vitória do seu quotidiano, mostrando como tem transformado a dor da perda de Diogo Jota em força para seguir em frente.

Desde o falecimento de Diogo Jota, Rute Cardoso tem dedicado-se ao luto e à retomada das suas rotinas diárias, incluindo a prática de exercício físico.

Há cerca de duas semanas, a viúva de Diogo Jota partilhou um registo em que se mostrava a treinar. Mais recentemente, voltou a partilhar no Instagram uma fotografia junto da ponte D. Maria II, no Porto, após uma caminhada de hora e meia, durante a qual percorreu 14 quilómetros.