Rute Cardoso guardou segredo durante meses sobre Diogo Jota: saiba do que se trata

Com companhia especial, Rute Cardoso mostra-se no outro lado do mundo!

"Grata por todo o amor": as novas imagens das férias de Rute Cardoso, viúva de Diogo Jota, na Tailândia

Menos de um ano após a morte de Diogo Jota, chega Diogo Jota - Nunca Mais é Muito Tempo, uma biografia escrita por José Manuel Delgado e editada pela Cultura Editora, que será lançada a 9 de abril.

Menos de um ano após a morte de Diogo Jota, chega um livro em sua homenagem: Diogo Jota - Nunca Mais é Muito Tempo. A obra, escrita por José Manuel Delgado e editada pela Cultura Editora, será lançada a 9 de abril.

Segundo a sinopse, o livro inclui testemunhos de Rute Cardoso, viúva do futebolista, assim como dos pais, familiares e amigos próximos. A jovem confiou, portanto, no jornalista para quebrar o silêncio sobre este difícil e doloroso processo.

A novidade foi divulgada pela própria Rute Cardoso nas redes sociais, na passada quinta-feira, dia 19.