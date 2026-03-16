Rute Cardoso supera mais um desafio e emociona com homenagem a Diogo Jota: «É um exemplo de força»

Rute Cardoso voltou a mostrar a sua paixão pelo desporto ao participar em mais uma prova de atletismo. A viúva de Diogo Jota partilhou nas redes sociais alguns momentos da corrida, que teve um significado especial.

Na sua página de Instagram, Rute Cardoso publicou uma série de imagens da participação na “Corrida do Dia do Pai”, prova que assinalou de forma simples na legenda: “Corrida do Dia do Pai”.

A viúva de Diogo Jota completou o desafio de dez quilómetros em 52 minutos, mostrando orgulho por mais uma meta alcançada. No entanto, foi um detalhe em particular que acabou por chamar a atenção dos seguidores. O número da camisola que vestiu durante a prova era 20, uma referência carregada de simbolismo. Na legenda da publicação, Rute Cardoso deixou uma mensagem curta, mas emotiva: “20+♾️”, numa clara homenagem a Diogo Jota.

Nos comentários, muitos são os seguidores que destacam a coragem de Rute: "É um exemplo de força", "Maravilhosa", "Nunca vais correr sozinha".

O gesto não passou despercebido entre os fãs, que rapidamente encheram a caixa de comentários com mensagens de apoio e carinho, destacando a forma discreta e sentida como Rute continua a recordar o antigo companheiro.