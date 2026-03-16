Rute Cardoso supera mais um desafio e emociona com homenagem a Diogo Jota: «É um exemplo de força»

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  • Hoje às 09:45

Rute Cardoso voltou a mostrar a sua paixão pelo desporto ao participar em mais uma prova de atletismo. A viúva de Diogo Jota partilhou nas redes sociais alguns momentos da corrida, que teve um significado especial.

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Na sua página de Instagram, Rute Cardoso publicou uma série de imagens da participação na “Corrida do Dia do Pai”, prova que assinalou de forma simples na legenda: “Corrida do Dia do Pai”.

A viúva de Diogo Jota completou o desafio de dez quilómetros em 52 minutos, mostrando orgulho por mais uma meta alcançada. No entanto, foi um detalhe em particular que acabou por chamar a atenção dos seguidores. O número da camisola que vestiu durante a prova era 20, uma referência carregada de simbolismo. Na legenda da publicação, Rute Cardoso deixou uma mensagem curta, mas emotiva: “20+♾️”, numa clara homenagem a Diogo Jota.

Nos comentários, muitos são os seguidores que destacam a coragem de Rute: "É um exemplo de força", "Maravilhosa", "Nunca vais correr sozinha".

O gesto não passou despercebido entre os fãs, que rapidamente encheram a caixa de comentários com mensagens de apoio e carinho, destacando a forma discreta e sentida como Rute continua a recordar o antigo companheiro.

Temas: Rute Cardoso Diogo Jota Corrida Dia do Pai Dois às 10
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