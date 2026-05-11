Dedicada ao exercício físico, Rute Cardoso surge ao lado de ex-concorrente do Secret Story

Experiência a bordo de um barco torna este museu português um dos mais originais do mundo

A viúva de Diogo Jota partilhou registos de treino de crossfit.

Rute Cardoso é uma verdadeira apaixonada por exercício físico e isso não é novidade para quem a acompanha nas redes sociais. A viúva de Diogo Jota já participou em várias provas de corrida ao longo dos últimos tempos e mostra frequentemente as rotinas de treino no ginásio, revelando uma forte dedicação ao desporto e ao bem-estar.

Este fim de semana, Rute voltou a partilhar um desses momentos com os seguidores, ao publicar uma fotografia de uma sessão de treino em grupo. No entanto, houve um detalhe que não passou despercebido. Nas imagens surge também Rui, conhecido pela participação em Secret Story - Casa dos Segredos e igualmente adepto de atividade física.

A publicação rapidamente chamou a atenção dos fãs mais atentos do reality show, que reconheceram o ex-concorrente entre o grupo de treino.