Após período de silêncio, família de Ruy de Carvalho faz novo comunicado

Após um período de silêncio, a família de Ruy de Carvalho voltou a comunicar com o público para atualizar o estado de saúde do ator.

Depois de um período de silêncio, a família de Ruy de Carvalho voltou a recorrer às redes sociais para atualizar o público sobre o estado de saúde do ator, que sofreu um acidente vascular cerebral (AVC).

No comunicado partilhado, os familiares começam por explicar a ausência de notícias recentes e tranquilizam todos os que têm acompanhado este momento mais delicado. «Depois de um pequeno interregno, aqui estamos em nome do nosso pai, avô e bisavô para vos dar notícias sobre a sua saúde», escreveram.

A família garante que Ruy de Carvalho continua a recuperar, rodeado de cuidados e atenção. «O nosso Ruy continua a recuperar, com todo o cuidado e carinho das equipas médicas, de enfermagem e auxiliares», lê-se na mensagem, sublinhando a dedicação dos profissionais de saúde envolvidos.

O comunicado destaca ainda a importância do apoio recebido por parte do público. «Mas também com a vossa força, que se faz sentir intensamente, nas mensagens e telefonemas que enviam a toda a família, mas também que nos fazem chegar através de amigos mais chegados», acrescentam.

A nota termina com um agradecimento sentido. «Muito, muito obrigado», conclui a família, assinando a mensagem de forma simples, mas carregada de emoção.

Aos 98 anos, Ruy de Carvalho continua a ser uma das figuras mais acarinhadas da cultura portuguesa, e esta nova mensagem reforça o otimismo em torno da sua recuperação, mantendo vivos o carinho e a esperança de todos os que o admiram.