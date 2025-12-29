Com o «coração apertado», família de Ruy de Carvalho emite comunicado

Ruy de Carvalho encontra-se internado depois de ter sofrido um AVC ligeiro. A notícia foi confirmada pela família do ator, que garante que está a ser acompanhado de perto e entregue aos melhores cuidados médicos.

Ruy de Carvalho encontra-se internado no hospital depois de ter sofrido um AVC. A informação foi avançada inicialmente pela agência Lusa e confirmada mais tarde pela família do ator através das redes sociais.

Num comunicado partilhado online, a família tranquilizou fãs e admiradores, explicando que o ator está a ser acompanhado de perto. «É com o coração apertado, mas com muita fé, esperança e tranquilidade, que informamos que o nosso querido Ruy se encontra internado, depois de ter sofrido um ligeiro AVC, na passada sexta-feira. O Ruy está sob observação e vigilância e entregue aos melhores cuidados para que o tenhamos de volta, tão depressa quanto possível», pode ler-se na nota.

No mesmo comunicado, a família pediu ainda respeito e compreensão neste momento mais delicado. «Pedimos descrição e compreensão por este momento mais frágil. Obrigada por todo o apoio prestado», acrescentaram.

Após a divulgação da notícia, multiplicaram-se as mensagens de carinho e apoio nas redes sociais, vindas de colegas de profissão, amigos e fãs. «Vamos, querido Ruy», escreveu José Condessa. Diogo Morgado deixou uma mensagem de força: «Muita força, bravo guerreiro». José Raposo também reagiu: «Vamos ultrapassar mais esta etapa! Força, querido Ruy».

Ruy de Carvalho, uma das maiores referências do teatro e da televisão portuguesa, continua assim a ser envolvido por uma enorme onda de carinho, numa demonstração do profundo respeito e admiração que o público lhe dedica.

