Família de Ruy de Carvalho emite novo comunicado sobre o estado de saúde do ator

O ator mais velho do mundo pediu à família para fazer um comunicado.

A família de Ruy de Carvalho revelou, esta segunda-feira, boas notícias sobre o estado de saúde do ator, depois de este ter sofrido um ligeiro acidente vascular cerebral (AVC) na passada sexta-feira. Numa nota partilhada nas redes sociais, os familiares garantem que o ator está a evoluir de forma muito positiva.

«O nosso querido Ruy pediu para vos agradecer as palavras de carinho e toda a preocupação demonstrada pela sua saúde. Ele está a recuperar muito bem, graças a Deus», pode ler-se no comunicado divulgado pela família, que fez questão de agradecer o apoio recebido nos últimos dias.

A nota deixa ainda uma mensagem otimista e cheia de ternura, recorrendo a uma referência musical. «Como diz Louis Armstrong nesta maravilhosa canção, o mundo é mesmo belo e o nosso Ruy é realmente um gato com sete vidas», escreveram, sublinhando a força e resiliência do ator.

Segundo a família, Ruy de Carvalho, de 98 anos, já conseguiu falar com todos os familiares mais próximos e com muitos amigos, mantendo-se bem-disposto. Apesar da evolução favorável, continuará sob vigilância médica, por precaução.

«Um abraço caloroso de toda a família e muitos amigos, que nunca nos deixaram sós», conclui a mensagem, reforçando o agradecimento a todos os que manifestaram carinho e preocupação.

Figura incontornável do teatro e da televisão portuguesa, Ruy de Carvalho continua a ser envolvido por uma enorme onda de afeto, numa demonstração do impacto e da admiração que conquistou ao longo de décadas de carreira.