Família de Ruy de Carvalho emite novo comunicado sobre o estado de saúde do ator

  • Dois às 10
  • Hoje às 13:58

O ator mais velho do mundo pediu à família para fazer um comunicado.

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

A família de Ruy de Carvalho revelou, esta segunda-feira, boas notícias sobre o estado de saúde do ator, depois de este ter sofrido um ligeiro acidente vascular cerebral (AVC) na passada sexta-feira. Numa nota partilhada nas redes sociais, os familiares garantem que o ator está a evoluir de forma muito positiva.

«O nosso querido Ruy pediu para vos agradecer as palavras de carinho e toda a preocupação demonstrada pela sua saúde. Ele está a recuperar muito bem, graças a Deus», pode ler-se no comunicado divulgado pela família, que fez questão de agradecer o apoio recebido nos últimos dias.

A nota deixa ainda uma mensagem otimista e cheia de ternura, recorrendo a uma referência musical. «Como diz Louis Armstrong nesta maravilhosa canção, o mundo é mesmo belo e o nosso Ruy é realmente um gato com sete vidas», escreveram, sublinhando a força e resiliência do ator.

Segundo a família, Ruy de Carvalho, de 98 anos, já conseguiu falar com todos os familiares mais próximos e com muitos amigos, mantendo-se bem-disposto. Apesar da evolução favorável, continuará sob vigilância médica, por precaução.

«Um abraço caloroso de toda a família e muitos amigos, que nunca nos deixaram sós», conclui a mensagem, reforçando o agradecimento a todos os que manifestaram carinho e preocupação.

Figura incontornável do teatro e da televisão portuguesa, Ruy de Carvalho continua a ser envolvido por uma enorme onda de afeto, numa demonstração do impacto e da admiração que conquistou ao longo de décadas de carreira.

Temas: Ruy de Carvalho AVC Ator

RELACIONADOS

Com o «coração apertado», família de Ruy de Carvalho emite comunicado

Fora do Estúdio

Internado, Ruy de Carvalho faz pedido à família que está a emocionar os fãs

Hoje às 14:49

Concorrentes do Secret Story descobrem o que aconteceu no mundo. E há uma notícia que os deixou de 'queixo caído'

Hoje às 09:19

Pedro Jorge ficou em 'choque' ao ver Cristina Ferreira. E há um detalhe que não ainda não lhe saiu da cabeça

Hoje às 09:14

Mal virou as costas, Cristina Ferreira vê concorrentes do Secret Story ignorarem o seu pedido

Hoje às 08:53

Com o «coração apertado», família de Ruy de Carvalho emite comunicado

Ontem às 14:19

Rute Cardoso ‘carrega’ Diogo Jota ao peito e emociona fãs ao cumprir objetivo pessoal

Ontem às 09:41

Este foi o momento da Gala do «Secret Story» que ninguém percebeu e que gerou reações opostas de Marisa e Pedro

Ontem às 09:22
MAIS

Mais Vistos

Taróloga prevê futuro da relação de Pedro Jorge e Marisa

Hoje às 11:08

Leandro revela quem quer que ganhe o «Secret Story». E a opinião promete dar que falar

Ontem às 11:51

Leandro descobre o que Marisa Susana fez fora do «Secret Story» depois de enviar camisola a Pedro

Ontem às 11:57

Cristina Ferreira põe fim às dúvidas e esclarece tudo sobre os castings de Liliana e Zé

Ontem às 10:34

Signos

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

Há 3h e 58min

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

Hoje às 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

Hoje às 11:02

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov, 11:10

Receitas

Bacalhau com couves: é assim que Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira preparam a receita tradicional do Natal

22 dez, 08:21

Receita para este Natal: Bacalhau com broa à moda de Rui Oliveira e Manuel Luís Goucha

21 dez, 10:23

Do arroz doce aos sonhos, estas são as receitas que vai querer fazer este Natal

20 dez, 12:52

Este arroz-doce esconde um ingrediente secreto. E vai fazê-lo esquecer todos os outros que já provou

19 dez, 16:00

Fotos

Vai ter um castelo, hotel e mais de 40 atrações: eis o parque temático que vai fazer frente à Disneyland

Há 2h e 6min

Acabou-se o caos pós-Natal: este saco de 22€ guarda tudo organizado até ao próximo ano

Há 2h e 15min

Este piaçaba de silicone não risca a sanita e é muito mais higiénico 

Há 3h e 8min

Ao ver a sua imagem no espelho, Joaquim começou a sentir-se um 'monstro': «Não me revejo»

Há 3h e 11min