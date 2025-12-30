Internado, Ruy de Carvalho faz pedido à família que está a emocionar os fãs

O ator Ruy de Carvalho está a recuperar de um AVC que sofreu.

Ruy de Carvalho continua internado depois de ter sofrido um ligeiro acidente vascular cerebral (AVC), mas as notícias são animadoras. Esta terça-feira, a família do ator partilhou uma nova atualização sobre o seu estado de saúde e revelou um pedido especial feito pelo próprio, que acabou por emocionar fãs e colegas.

Numa nota divulgada nas redes sociais, os familiares fizeram questão de tranquilizar todos os que têm acompanhado o momento mais delicado do ator. «O nosso querido Ruy pediu para vos agradecer as palavras de carinho e toda a preocupação demonstrada pela sua saúde. Ele está a recuperar muito bem, graças a Deus», pode ler-se no comunicado.

A mensagem destaca ainda o espírito positivo e a força que sempre caracterizaram Ruy de Carvalho. «Como diz Louis Armstrong nesta maravilhosa canção, o mundo é mesmo belo e o nosso Ruy é realmente um gato com sete vidas», acrescenta a família, numa referência carregada de ternura e esperança.

Segundo os familiares, o ator, de 98 anos, já conseguiu falar com toda a família e com muitos amigos próximos, mantendo-se lúcido e bem-disposto. Apesar da evolução favorável, continuará sob vigilância médica, por precaução.

A nota termina com um agradecimento sentido a todos os que têm demonstrado apoio. «Um abraço caloroso de toda a família e muitos amigos, que nunca nos deixaram sós», concluem.

Figura maior do teatro e da televisão portuguesa, Ruy de Carvalho volta assim a ser envolvido por uma enorme onda de carinho, num momento em que o seu pedido simples — agradecer — diz muito sobre a dimensão humana do ator.

