O vídeo mais comovente. Catarina Siqueira mostra primeiro encontro do filho com Ruy de Carvalho, bisavô aos 98 anos

  • Dois às 10
  • Hoje às 09:02

A família de Ruy de Carvalho voltou a crescer. O neto do ator, Henrique de Carvalho, foi pai pela primeira vez e o encontro entre o veterano artista e o recém-nascido Mateus está a comover as redes sociais.

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Os dias mais recentes trouxeram felicidade redobrada à família de Ruy de Carvalho. O neto do ator, Henrique de Carvalho, celebrou o nascimento do primeiro filho, o pequeno Mateus, fruto da relação com Catarina Siqueira.

Desde então, o jovem casal tem partilhado com os seguidores alguns dos primeiros registos do bebé, mas foi uma fotografia em particular que arrebatou corações e se destacou entre todas as publicações.

A imagem mostra o momento exato em que Ruy de Carvalho, aos 98 anos, conhece o bisneto pela primeira vez — um instante carregado de ternura, simbolismo e história familiar.

Na fotografia, o ator aparece de mãos dadas com o recém-nascido, num gesto simples, mas profundamente comovente, que deixou fãs e amigos rendidos.

Na legenda, Catarina Siqueira escreveu apenas: “Bisavô Rui”, acompanhado de um emoji de coração branco. Uma frase curta, mas suficiente para traduzir a emoção do encontro e o orgulho da família neste novo capítulo. Foi ainda partilhado um vídeo do momento:

Nos comentários, multiplicaram-se mensagens de amor, admiração e ternura pela união de quatro gerações da família de um dos maiores nomes da cultura portuguesa. Muitos seguidores destacaram a força, longevidade e doçura de Ruy de Carvalho, que continua a marcar não só o panorama artístico, mas também a vida dos que o rodeiam.

Temas: Ruy de carvalho Catarina Siqueira Henrique de Carvalho Dois às 10

Fora do Estúdio

Entre as discussões do «Secret Story», há um concorrente que emocionou Cristina Ferreira: «Está a dar-nos uma lição de vida»

Hoje às 16:05

Com o noivo e o filho, Maria Botelho Moniz volta ao destino que mudou a sua vida

Hoje às 10:06

Goucha mostrou-nos a sua casa por dentro e os detalhes estão a gerar dezenas de comentários

Ontem às 16:21

O detalhe que poucos conhecem sobre a relação de Nuno Markl com a famosa ex-companheira

Ontem às 09:09

AVC de Nuno Markl: a pessoa que estava ao lado do humorista e que o salvou ao ligar para o 112

Ontem às 08:43

Deixaram as filhas de 9 e 4 anos sozinhas em casa no Natal com refeições congeladas e partiram de férias para o México

21 nov, 14:30

Ex-concorrente do «Big Brother Verão» e cantora famosa volta para ex-namorado

21 nov, 14:00
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira reage aos comentários de Dylan após o especial do «Secret Story 9»

Hoje às 11:34

Cristina Ferreira sobre acontecimento que a perturbou: «Tenho a sensação de que me passou um camião por cima»

Hoje às 09:58

Cristina Ferreira sobre comentário dirigido a Liliana: «Nenhuma mulher gostaria de ouvir isso»

Ontem às 10:50

Cláudio Ramos confronta Carolina Braga: «Alguma vez gostaste do Bordin?»

Hoje às 10:01

Signos

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Há algo que une todos os signos em novembro. E é o que muitos anseiam

31 out, 14:00

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de novembro

31 out, 11:05

Receitas

É a receita de tarte de amêndoa mais fácil de fazer. Uma receita que conforta os dias frios

20 nov, 14:00

Bacalhau com espinafres: eis a receita que faz sucesso quando recebemos convidados em casa

18 nov, 17:00

Esta receita de carne estufada é a comida de conforto mais fácil de cozinhar. E tão portuguesa

18 nov, 13:45

Faça castanhas na air fryer. Demora poucos minutos e ficam iguais às da rua

15 nov, 09:00

Fotos

Esqueça a banana. Estes 4 alimentos têm mais potássio

Hoje às 17:00

Ao encontrar uma fita colada na porta de casa, contacte de imediato a polícia

Hoje às 16:30

Entre as discussões do «Secret Story», há um concorrente que emocionou Cristina Ferreira: «Está a dar-nos uma lição de vida»

Hoje às 16:05

Os cortes de cabelo e penteados que mudaram o visual destas mulheres: uma inspiração para a próxima visita ao cabeleireiro

Hoje às 16:00