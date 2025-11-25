O vídeo mais comovente. Catarina Siqueira mostra primeiro encontro do filho com Ruy de Carvalho, bisavô aos 98 anos

A família de Ruy de Carvalho voltou a crescer. O neto do ator, Henrique de Carvalho, foi pai pela primeira vez e o encontro entre o veterano artista e o recém-nascido Mateus está a comover as redes sociais.

Os dias mais recentes trouxeram felicidade redobrada à família de Ruy de Carvalho. O neto do ator, Henrique de Carvalho, celebrou o nascimento do primeiro filho, o pequeno Mateus, fruto da relação com Catarina Siqueira.

Desde então, o jovem casal tem partilhado com os seguidores alguns dos primeiros registos do bebé, mas foi uma fotografia em particular que arrebatou corações e se destacou entre todas as publicações.

A imagem mostra o momento exato em que Ruy de Carvalho, aos 98 anos, conhece o bisneto pela primeira vez — um instante carregado de ternura, simbolismo e história familiar.

Na fotografia, o ator aparece de mãos dadas com o recém-nascido, num gesto simples, mas profundamente comovente, que deixou fãs e amigos rendidos.

Na legenda, Catarina Siqueira escreveu apenas: “Bisavô Rui”, acompanhado de um emoji de coração branco. Uma frase curta, mas suficiente para traduzir a emoção do encontro e o orgulho da família neste novo capítulo. Foi ainda partilhado um vídeo do momento:

Nos comentários, multiplicaram-se mensagens de amor, admiração e ternura pela união de quatro gerações da família de um dos maiores nomes da cultura portuguesa. Muitos seguidores destacaram a força, longevidade e doçura de Ruy de Carvalho, que continua a marcar não só o panorama artístico, mas também a vida dos que o rodeiam.