«As cinzas da minha mulher estão à minha espera»: Ruy de Carvalho emociona ao revelar o que dirá à mulher se um dia a reencontrar

  • Dois às 10
  • 2 abr, 15:20

Um testemunho que tocou o país. Ruy de Carvalho emocionou ao falar da mulher numa entrevista com Manuel Luís Goucha.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Foi no último programa “Goucha”, em junho de 2025, que Ruy de Carvalho protagonizou um dos momentos mais tocantes da televisão portuguesa. Agora com 99 anos, o ator abriu o coração numa conversa íntima com Manuel Luís Goucha e falou sobre o amor que continua a marcar a sua vida.

Durante a entrevista, recordou Ruth, a mulher com quem partilhou 53 anos de casamento. A emoção foi inevitável. “Tenho saudades da minha mulher. Ela partiu há quase 18 anos”, confessou, visivelmente comovido.

Apesar da ausência física, o sentimento permanece vivo. “Eu falo com ela. Tenho-a em toda a parte. E ela parece que me responde”, revelou, num momento que deixou o apresentador e os telespectadores profundamente sensibilizados.

Questionado sobre o que diria à companheira num eventual reencontro, Ruy de Carvalho não hesitou: “Ainda te amo, meu amor”. Uma declaração simples, mas carregada de significado, que espelha um amor que resiste ao tempo.

O ator partilhou ainda que sente a presença constante de Ruth no seu dia a dia: “Protege-me lá em cima. E está à minha espera.” Com serenidade, acrescentou: “As cinzas da minha mulher estão no cemitério à minha espera”, referindo-se ao desejo de que um dia sejam levadas para a Madeira.

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Mais do que um testemunho, este foi um retrato raro e profundamente humano de uma ligação que nem a morte conseguiu apagar — um amor vivido intensamente e que continua a existir, todos os dias.

Temas: Ruy de Carvalho Goucha Dois às 10
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

RELACIONADOS

Ruy de Carvalho mostra a família e emociona ao falar da mulher: «Só queria que estivesse aqui»

Aos 99 anos, Ruy de Carvalho recebe uma surpresa inesquecível: «Foi tão bom»

Fora do Estúdio

Após ser expulsa do Secret Story, Luzia vira-se para Hélder e cobra promessa

Há 12 min

Após ser expulsa do Secret Story, Luzia fica incrédula com revelação de Cristina Ferreira: «Isso não é verdade»

Há 35 min

Bruna Gomes revela novidade: "O melhor presente Deus me deu"

3 abr, 16:00

Marta Cardoso partilha hábito que a faz parecer mais jovem: "De seis em seis meses, é o meu ritual"

3 abr, 15:00

Ignorar isto depois dos 55 anos pode ser mais perigoso do que imagina

2 abr, 16:00

"É uma prioridade": os dois hábitos que Cristina Ferreira não abdica para se manter em forma

2 abr, 15:00

Manuel Luís Goucha não esconde a emoção: «Sacrificaria a minha vida para voltar ao colo da minha mãe»

2 abr, 14:39
MAIS

Mais Vistos

Bebé de Kelly Bailey já tem nome? Atriz revela

1 abr, 11:03

Carneiro, Touro e Gémeos: saiba o que lhe reserva o seu signo para abril

31 mar, 10:33

Lua é aluna de 20 valores a todas as disciplinas

3 abr, 10:29

Pedro Granger fala sobre a sua vida amorosa

15 jan, 11:09

Signos

Previsões para abril: saiba o que o seu signo pode esperar no amor, trabalho e saúde

31 mar, 12:26

Vem aí um amor? Estas são as previsões do signo de Ariana para o mês de abril

31 mar, 11:12

Horóscopo para abril. Previsões para Eva não deixam dúvidas: «As verdades vão ser ditas»

31 mar, 11:01

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de março

27 fev, 10:56

Receitas

Este folar de carnes pode ser o protagonista da sua mesa de Páscoa: veja a receita

2 abr, 13:00

Aprenda a preparar o clássico ensopado de borrego para a Páscoa

1 abr, 10:31

Vá além do tradicional folar e descubra este bolo da Páscoa

31 mar, 16:00

Ideia de massa barata para quando a carteira aperta

30 mar, 17:00

Fotos

Após ser expulsa do Secret Story, Luzia vira-se para Hélder e cobra promessa

Há 12 min

Após ser expulsa do Secret Story, Luzia fica incrédula com revelação de Cristina Ferreira: «Isso não é verdade»

Há 35 min

Bruna Gomes revela novidade: "O melhor presente Deus me deu"

3 abr, 16:00

Marta Cardoso partilha hábito que a faz parecer mais jovem: "De seis em seis meses, é o meu ritual"

3 abr, 15:00