«As cinzas da minha mulher estão à minha espera»: Ruy de Carvalho emociona ao revelar o que dirá à mulher se um dia a reencontrar

Um testemunho que tocou o país. Ruy de Carvalho emocionou ao falar da mulher numa entrevista com Manuel Luís Goucha.

Foi no último programa “Goucha”, em junho de 2025, que Ruy de Carvalho protagonizou um dos momentos mais tocantes da televisão portuguesa. Agora com 99 anos, o ator abriu o coração numa conversa íntima com Manuel Luís Goucha e falou sobre o amor que continua a marcar a sua vida.

Durante a entrevista, recordou Ruth, a mulher com quem partilhou 53 anos de casamento. A emoção foi inevitável. “Tenho saudades da minha mulher. Ela partiu há quase 18 anos”, confessou, visivelmente comovido.

Apesar da ausência física, o sentimento permanece vivo. “Eu falo com ela. Tenho-a em toda a parte. E ela parece que me responde”, revelou, num momento que deixou o apresentador e os telespectadores profundamente sensibilizados.

Questionado sobre o que diria à companheira num eventual reencontro, Ruy de Carvalho não hesitou: “Ainda te amo, meu amor”. Uma declaração simples, mas carregada de significado, que espelha um amor que resiste ao tempo.

O ator partilhou ainda que sente a presença constante de Ruth no seu dia a dia: “Protege-me lá em cima. E está à minha espera.” Com serenidade, acrescentou: “As cinzas da minha mulher estão no cemitério à minha espera”, referindo-se ao desejo de que um dia sejam levadas para a Madeira.

Mais do que um testemunho, este foi um retrato raro e profundamente humano de uma ligação que nem a morte conseguiu apagar — um amor vivido intensamente e que continua a existir, todos os dias.