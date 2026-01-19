A recuperar de um AVC, Ruy de Carvalho reencontra-se com o bisneto bebé: «No meu coração para sempre»

Em recuperação de um AVC, Ruy de Carvalho emocionou os fãs ao surgir num momento de carinho com o bisneto bebé, partilhado nas redes sociais pela família.

Ruy de Carvalho continua a dar sinais de força e serenidade numa fase delicada da sua vida. Em recuperação de um AVC, o ator, de 98 anos, protagonizou recentemente um momento de rara ternura ao reencontrar-se com o seu bisneto ainda bebé.

O momento foi partilhado nas redes sociais por Henrique de Carvalho, neto do ator e também ele ator, através de um vídeo no Instagram que rapidamente emocionou os seguidores. Nas imagens, vê-se o bebé a dormir tranquilamente, enquanto a mão de Ruy de Carvalho acaricia a cabeça do bisneto, num gesto cheio de amor e delicadeza.

A acompanhar o vídeo, Henrique deixou palavras simples, mas profundamente sentidas: "Dormir ao peito do bisavô Receber umas festinhas Deixar amor e sorrisos”

Nos comentários, não tardou a surgir a reação de Ruy de Carvalho, que respondeu com uma frase curta, mas carregada de emoção e significado: “No meu coração para sempre.”

O momento comoveu os fãs do ator, que encheram a publicação de mensagens de carinho, força e admiração por aquele que é uma das maiores figuras da história do teatro e da televisão portuguesa.