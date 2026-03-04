Aos 99 anos, Ruy de Carvalho recebe uma surpresa inesquecível: «Foi tão bom»

Ruy de Carvalho celebrou 99 anos e foi surpreendido por amigos e colegas numa festa especial no Montijo. O momento foi partilhado por José Raposo e reuniu dezenas de figuras bem conhecidas do público português.

O mais velho ator do mundo, Ruy de Carvalho, completou 99 anos no passado dia 1 de março e não poderia ter tido uma celebração mais emotiva.

Os amigos e colegas de uma vida organizaram uma festa surpresa num restaurante no Montijo, a Taberna dos Cabrões, e o momento em que o artista entra no espaço foi partilhado nas redes sociais por José Raposo.

“No domingo dia 1 o decano dos atores portugueses, o Mestre RUY DE CARVALHO soprou 99 velas!!!!! E partiu do Rui Mendes a bonita ideia de nos juntarmos uns quantos para festejarmos este episódio especial de comemoração de uma vida cheia de vidas, uma vida que continua a incentivar-nos e a ensinar-nos que o amor e a dedicação a esta arte é algo sublime, algo que se prolonga pela eternidade…”, escreveu José Raposo.

Para que a surpresa fosse possível, o ator contou com a ajuda de Paula de Carvalho, filha de Ruy de Carvalho. “Então a Paula (filha do Ruy) disse-me que ele gostava muito da Taberna dos Cabrões, e assim aconteceu (…) Foi tão, tão bom! Parabéns Ruy, obrigado, sempre, por tudo!”, acrescentou.

Nas imagens partilhadas é possível ver várias figuras do mundo do entretenimento reunidas para celebrar o ator. Entre os presentes estiveram António Machado, Vera Silva (cuidadora de Ruy), João Maria Pinto, Ricardo Raposo, Tiago Aldeia, Paula Carvalho, António Homem Cardoso, João de Carvalho, Fábia Rebordão, Jorge Fernando, João Brás, Cochat, Carlos Areia, João Didelet, Raúl Barbosa e Carlos Sebastião.

Também Marlo José, Fernando Mendes, António Melo, José Eduardo, Marques d’Arede, David Mesquita, João Dias, Luís Mascarenhas, José Martins, Gonçalo Diniz, José Luís Gordo, Cândido Mota, Toy, Carlos Cunha, António Aldeia, João Coelho, Manolo Bello, João Cayate, Rui Mendes, Nuno Nazareth Fernandes e João Pedro Pais fizeram questão de marcar presença.