Aos 99 anos, Ruy de Carvalho recebe uma surpresa inesquecível: «Foi tão bom»

  • Dois às 10
  • Hoje às 09:49

Ruy de Carvalho celebrou 99 anos e foi surpreendido por amigos e colegas numa festa especial no Montijo. O momento foi partilhado por José Raposo e reuniu dezenas de figuras bem conhecidas do público português.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

O mais velho ator do mundo, Ruy de Carvalho, completou 99 anos no passado dia 1 de março e não poderia ter tido uma celebração mais emotiva.

Os amigos e colegas de uma vida organizaram uma festa surpresa num restaurante no Montijo, a Taberna dos Cabrões, e o momento em que o artista entra no espaço foi partilhado nas redes sociais por José Raposo.

“No domingo dia 1 o decano dos atores portugueses, o Mestre RUY DE CARVALHO soprou 99 velas!!!!! E partiu do Rui Mendes a bonita ideia de nos juntarmos uns quantos para festejarmos este episódio especial de comemoração de uma vida cheia de vidas, uma vida que continua a incentivar-nos e a ensinar-nos que o amor e a dedicação a esta arte é algo sublime, algo que se prolonga pela eternidade…”, escreveu José Raposo.

Para que a surpresa fosse possível, o ator contou com a ajuda de Paula de Carvalho, filha de Ruy de Carvalho. “Então a Paula (filha do Ruy) disse-me que ele gostava muito da Taberna dos Cabrões, e assim aconteceu (…) Foi tão, tão bom! Parabéns Ruy, obrigado, sempre, por tudo!”, acrescentou.

Nas imagens partilhadas é possível ver várias figuras do mundo do entretenimento reunidas para celebrar o ator. Entre os presentes estiveram António Machado, Vera Silva (cuidadora de Ruy), João Maria Pinto, Ricardo Raposo, Tiago Aldeia, Paula Carvalho, António Homem Cardoso, João de Carvalho, Fábia Rebordão, Jorge Fernando, João Brás, Cochat, Carlos Areia, João Didelet, Raúl Barbosa e Carlos Sebastião.

Também Marlo José, Fernando Mendes, António Melo, José Eduardo, Marques d’Arede, David Mesquita, João Dias, Luís Mascarenhas, José Martins, Gonçalo Diniz, José Luís Gordo, Cândido Mota, Toy, Carlos Cunha, António Aldeia, João Coelho, Manolo Bello, João Cayate, Rui Mendes, Nuno Nazareth Fernandes e João Pedro Pais fizeram questão de marcar presença.

 

Temas: Ruy de Carvalho Jose Raposo Dois às 10 Novelas

RELACIONADOS

Ruy de Carvalho completou 99 anos e deixou um desejo que está a emocionar o País

Fora do Estúdio

"Afilhado" de Cristina Ferreira celebra primeiro aniversário da filha: «Um ano de muito amor»

Ontem às 16:46

Após separação, Marco Costa não evita reação nas redes sociais ao ver Carolina Pinto acompanhada de alguém especial

Ontem às 16:00

Ela brilhou em programas da TVI e hoje não esconde o amor ao lado da namorada: «Minha futura mulher»

Ontem às 15:18

Instrutor Joaquim nunca foi visto assim. Foto inédita deixa fãs em êxtase

Ontem às 15:00

Gritos de dor. Tatiana Boa Nova mostra momentos de pânico: «O Ruben apanhou o maior choque da vida»

Ontem às 11:27

Arrepiante. Rute Cardoso mostra os filhos e detalhe não passa despercebido: «Pequeno Diogo Jota»

Ontem às 09:22

Manuel Luís Goucha descobre agenda com promessas que a mãe deixou escritas antes de morrer

Ontem às 09:02
MAIS

Mais Vistos

Em direto, Cristina Ferreira faz promessa a Filipe Delgado. Cantor reage: "Estás a falar a sério?"

Ontem às 10:01

É inacreditável. Filipe Delgado conta situação inesperada no cabeleireiro: "Temos a porta trancada"

Ontem às 10:21

Antes de entrar no ar, Cláudio Ramos sentiu-se indisposto e falha programa: «Está mal»

Ontem às 10:00

Criança de 3 anos cai do terceiro andar. Estava sozinho em casa: "Um popular viu o menino no chão"

Ontem às 12:28

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de março

27 fev, 10:56

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

30 jan, 10:52

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Receitas

Dizem que esta sobremesa de aveia se assemelha a leite creme e nós aprovámos: veja a receita

Ontem às 17:00

Chef revela a receita mais fácil de tiramisu que se prepara em minutos

2 mar, 17:00

Ninguém resiste a este arroz cremoso de farinheira

26 fev, 15:00

Velas de manteiga: isto vai mudar a forma como vê o pão com manteiga

6 fev, 17:00

Fotos

Cresceu num bairro social e viu rusgas da polícia em casa. Este é o passado que poucos conhecem de uma estrela da TVI

Há 2h e 24min

«Aos 58 anos, parece que tens 40»: Esta é a famosa que Cristina Ferreira fez questão de elogiar em televisão

Há 3h e 41min

Aos 99 anos, Ruy de Carvalho recebe uma surpresa inesquecível: «Foi tão bom»

Hoje às 09:49

Dizem que esta sobremesa de aveia se assemelha a leite creme e nós aprovámos: veja a receita

Ontem às 17:00