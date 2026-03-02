Ruy de Carvalho completou 99 anos e deixou um desejo que está a emocionar o País

Ruy de Carvalho celebrou este domingo um marco impressionante: 99 anos de vida. A data foi assinalada nas redes sociais pela família, com uma mensagem emotiva e uma fotografia especial.

O ator Ruy de Carvalho completou 99 anos e a ocasião não passou despercebida. Logo pela manhã deste domingo, 1 de março, a família utilizou a página oficial de Instagram do artista para assinalar a data com palavras sentidas.

“99 anos... É verdade. O nosso pai, avô e bisavô comemora hoje mais um aniversário, já a caminhar para o centenário”, pode ler-se na publicação, acompanhada por uma fotografia antiga de família onde surge também a sua falecida mulher, Ruth de Carvalho.

Na mesma mensagem, os familiares destacaram a importância de todos os que fazem parte da vida do ator: “Nesta foto de família, só faltam o genro e a nora e os seus cinco lindos bisnetos, que ele tanto adora. Mas ele não esquece ninguém. Nenhum dos amigos. Colegas de trabalho e amigos de casa, cujo nome não é preciso referir, pois todos sabem quem são”.

Além da celebração, houve ainda espaço para partilhar um desejo especial do veterano artista: “O seu principal desejo é que os Homens parem para pensar e vejam as asneiras que estão a fazer. A guerra não se justifica. O ódio não leva a lado nenhum. Somos todos iguais”.

A publicação termina com uma mensagem de agradecimento: “Um dia feliz para todos e obrigada pelas vossas mensagens”.

Com quase um século de vida dedicado à arte e à cultura, Ruy de Carvalho continua a ser uma das figuras mais acarinhadas e respeitadas do panorama artístico nacional