Ruy de Carvalho completou 99 anos e deixou um desejo que está a emocionar o País

  • Dois às 10
  • Hoje às 10:36

Ruy de Carvalho celebrou este domingo um marco impressionante: 99 anos de vida. A data foi assinalada nas redes sociais pela família, com uma mensagem emotiva e uma fotografia especial.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

O ator Ruy de Carvalho completou 99 anos e a ocasião não passou despercebida. Logo pela manhã deste domingo, 1 de março, a família utilizou a página oficial de Instagram do artista para assinalar a data com palavras sentidas.

“99 anos... É verdade. O nosso pai, avô e bisavô comemora hoje mais um aniversário, já a caminhar para o centenário”, pode ler-se na publicação, acompanhada por uma fotografia antiga de família onde surge também a sua falecida mulher, Ruth de Carvalho.

Na mesma mensagem, os familiares destacaram a importância de todos os que fazem parte da vida do ator: “Nesta foto de família, só faltam o genro e a nora e os seus cinco lindos bisnetos, que ele tanto adora. Mas ele não esquece ninguém. Nenhum dos amigos. Colegas de trabalho e amigos de casa, cujo nome não é preciso referir, pois todos sabem quem são”.

Além da celebração, houve ainda espaço para partilhar um desejo especial do veterano artista: “O seu principal desejo é que os Homens parem para pensar e vejam as asneiras que estão a fazer. A guerra não se justifica. O ódio não leva a lado nenhum. Somos todos iguais”.

A publicação termina com uma mensagem de agradecimento: “Um dia feliz para todos e obrigada pelas vossas mensagens”.

Com quase um século de vida dedicado à arte e à cultura, Ruy de Carvalho continua a ser uma das figuras mais acarinhadas e respeitadas do panorama artístico nacional

Temas: Ruy de Carvalho Novelas Dois às 10

RELACIONADOS

A recuperar de um AVC, Ruy de Carvalho reencontra-se com o bisneto bebé: «No meu coração para sempre»

Fora do Estúdio

Nova interação de instrutor Joaquim com Soraia Sousa deixa fãs ao rubro: «Fariam um casal tão giro»

Há 2h e 7min

Pedro Jorge e Marisa prestes a realizar um dos maiores sonhos: «Tínhamos uma missão muito especial»

Hoje às 09:49

O que aconteceu a Bruna Gomes para Cristina Ferreira iniciar a gala do «Secret Story» com um pedido ao público?

Hoje às 08:54

Tony Carreira surpreende fãs: «É com enorme felicidade que anuncio...»

27 fev, 16:50

Rute Cardoso vive momento arrepiante ao ver Diogo Jota eternizado fora de Portugal

26 fev, 11:00

Divertido, João Monteiro comenta momento televisivo de Cristina Ferreira: «Não tenho palavras»

26 fev, 10:04

Foi uma das mulheres mais bonitas da TV portuguesa nos anos 90. Hoje, vende imóveis de luxo

26 fev, 09:32
MAIS

Mais Vistos

"Eu não admito": Joana D'Arc, depois de deixar a "1.ª Companhia", revela que não perdoa ex-recruta

26 fev, 11:41

Jovens pais fazem apelo ao país para salvar a filha de três meses

Há 2h e 42min

Cristina Ferreira sobre a saída de concorrente do “Secret Story 10”: “A Liliana não se aguentou”

Hoje às 10:14

Ricky descobre que Diogo e Eva são um casal. Assista à reação

Há 2h e 58min

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de março

27 fev, 10:56

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

30 jan, 10:52

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Receitas

Ninguém resiste a este arroz cremoso de farinheira

26 fev, 15:00

Velas de manteiga: isto vai mudar a forma como vê o pão com manteiga

6 fev, 17:00

É fã de pão recheado? Experimente esta receita

31 jan, 09:00

Fim-de-semana de chuva? Experimente estas broas de nozes, canela e erva-doce

25 jan, 09:00

Fotos

Esta bebé tem 3 meses e um diagnóstico que assusta os jovens pais: «Está internada há um mês»

Há 10 min

Nova interação de instrutor Joaquim com Soraia Sousa deixa fãs ao rubro: «Fariam um casal tão giro»

Há 2h e 7min

Samsung abaixo dos 200€: A melhor escolha para quem não quer trocar de telemóvel cedo

Há 2h e 12min

Fora do «Secret Story», Ricky descobre que Diogo e Eva são um casal. Esta foi a reação

Há 2h e 55min