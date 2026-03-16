Ruy de Carvalho mostra a família e emociona ao falar da mulher: «Só queria que estivesse aqui»

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Ruy de Carvalho partilhou uma mensagem emotiva nas redes sociais onde falou com orgulho da família e das várias gerações que ajudou a construir. Na publicação, o ator recordou ainda a mulher, Ruth, deixando uma sentida nota de saudade.

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O ator Ruy de Carvalho partilhou uma mensagem emotiva nas redes sociais onde recorda a importância da família e o orgulho que sente nos seus descendentes. Numa publicação marcada pela gratidão, o veterano ator começou por sublinhar o orgulho que sente nos filhos, netos e bisnetos, destacando o percurso de cada um.

“Todas as famílias devem ter orgulho nos seus descendentes. Eu tenho. Dois filhos maravilhosos. Três netos espetaculares, cuja educação e saber estar na vida me deixa muito orgulhoso”, escreveu.

Na mesma partilha, o artista mencionou ainda os cinco bisnetos — três raparigas e dois rapazes — falando com carinho sobre o futuro que acredita que terão. Apesar da felicidade demonstrada, houve também espaço para uma nota de saudade. O ator recordou Ruth, sua mulher, que já partiu, confessando o desejo de que estivesse presente para ver a família crescer. “Só queria mesmo que a Ruth estivesse aqui para completar, com o genro Paulo Coelho e a nora, esta família que ajudei a construir”, partilhou.

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Na publicação, Ruy de Carvalho mencionou ainda alguns membros mais recentes da família, como Helga, Catarina Figueiredo e Catarina Siqueira, mostrando o orgulho nas novas gerações. A mensagem terminou com uma reflexão simples, mas carregada de emoção: “Sou mesmo um sortudo. Bem haja ao Mundo.”

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