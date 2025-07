Porque é que deve pôr sal grosso na sanita todas as noites?

Um hábito simples tem vindo a ganhar destaque nas redes sociais e na imprensa estrangeira, prometendo transformar a limpeza da sua sanita de forma surpreendente. Descubra como um ingrediente comum pode fazer toda a diferença.

A imprensa estrangeira tem dado bastante destaque a mais um truque de limpeza que ganha força nas redes sociais. Neste caso, promete deixar a sanita sem maus odores, destruir germes e bactérias e até ajudar a desentupir. Falamos do sal, um agente poderoso cuja ação química vai ajudar a ter a casa de banho impecável.

Uma das consequências do passar do tempo e da utilização da sanita é o tom escurecido no fundo, que até parece sujo. O sal evita que estes resíduos se instalem, fazendo com que a louça se mantenha branca e brilhante por mais tempo.

Há várias receitas, mas especialistas em limpezas recomendam apenas despejar sal grosso à noite e carregar o autoclismo de manhã.

O jornal argentino La Nación recomenda a seguinte receita:

Misture sal fino , bicarbonato de sódio e óleo essencial com o aroma da sua preferência (pode ser lavanda , cítrico ou menta ).

Os dois primeiros ingredientes eliminam bactérias , enquanto o óleo essencial perfuma todo o ambiente .

Numa tigela, coloque 250 gramas de bicarbonato de sódio , 250 gramas de sal e 25 gotas do óleo essencial .

Espalhe a mistura na sanita, de preferência à noite , para que os ingredientes atuem durante mais tempo.

De manhã , despeje água a ferver na sanita e carregue o autoclismo.

Opcionalmente, pode adicionar algumas gotas de limão.

Veja neste vídeo como deve fazer a manutenção

Dizem os especialistas que vai notar imediatamente a sanita a brilhar e a cheirar melhor, além de que as bactérias terão sido eliminadas.