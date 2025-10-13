É por esta razão que, nesta altura do ano, deve pôr sal debaixo da cama

Com a chegada desta época do ano, muitas pessoas recorrem a pequenos rituais para atrair energia positiva e afastar a negatividade. Um desses hábitos simples, mas eficazes, é colocar sal debaixo da cama – saiba porquê e como fazê-lo corretamente.

Apesar de haver quem prefira evitar o sal, a verdade é que este condimento é extremamente comum na cozinha, realçando os sabores e tornando os pratos mais apetitosos. Mas o sal não se limita à gastronomia: pode ser usado para múltiplos fins.

Quando combinado com azeite, o sal transforma-se num esfoliante para pele e lábios, ajudando a renovar as células e a deixar a pele mais suave. Já se for dissolvido em água quente, cria-se um banho revitalizante para pés cansados.

O sal é igualmente útil na limpeza doméstica. Embora o bicarbonato de sódio e o vinagre sejam os produtos mais populares para substituir químicos, o sal também apresenta grande poder de limpeza.

Para os supersticiosos, o sal tem ainda um papel simbólico: há quem o espalhe pela casa para afastar energias negativas e o azar.

Há ainda outro uso importante do sal, que explica porque deve ser colocado debaixo da cama, segundo o site Woman, do El Periódico. O sal possui uma grande capacidade de absorver humidade – não é por acaso que, quando armazenado num pote mal vedado na cozinha, rapidamente acumula água.

Com os dias cada vez mais curtos e frios e a chuva a tornar-se mais frequente, torna-se essencial monitorizar os níveis de humidade dentro de casa. Quando estão demasiado elevados e não existe ventilação adequada, pode surgir mofo nas paredes, o que impacta negativamente a saúde.

Por isso, recomenda-se colocar sal grosso debaixo da cama, funcionando como um desumidificador natural. Se desejar, pode ainda adicionar algumas gotas de óleo essencial para perfumar o quarto. Por exemplo, o óleo de bergamota ajuda a relaxar e a dormir melhor, enquanto o óleo de maçã torna o sono mais tranquilo.