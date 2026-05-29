Nunca pensámos trocar os clássicos de praia (até provarmos esta salada)

Toda a gente pensa que isto fica na Ásia — mas está a apenas 1 hora de Lisboa

Os almoços de praia cá em casa ganharam um novo protagonista: esta salada de massa com manga e salmão.

Esta salada de massa com manga e salmão é uma daquelas receitas frescas e práticas que apetece fazer vezes sem conta.

Ingredientes:

200 g de massa espirais

1 manga

1 abacate

2 lombos de salmão grelhados

Cebolinho picado

Vinagre balsâmico

Sal q.b.

Preparação:

Coza a massa em água temperada com sal. Corte a manga, o abacate e o salmão em cubos. Coloque todos os ingredientes numa taça e tempera com cebolinho picado, vinagre balsâmico e sal, caso seja necessário. Envolva bem todos os ingredientes e sirva de seguida.

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