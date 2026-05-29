Nunca pensámos trocar os clássicos de praia (até provarmos esta salada)

Os almoços de praia cá em casa ganharam um novo protagonista: esta salada de massa com manga e salmão.
Esta salada de massa com manga e salmão é uma daquelas receitas frescas e práticas que apetece fazer vezes sem conta.
Ingredientes:
- 200 g de massa espirais
- 1 manga
- 1 abacate
- 2 lombos de salmão grelhados
- Cebolinho picado
- Vinagre balsâmico
- Sal q.b.
Preparação:
- Coza a massa em água temperada com sal.
- Corte a manga, o abacate e o salmão em cubos.
- Coloque todos os ingredientes numa taça e tempera com cebolinho picado, vinagre balsâmico e sal, caso seja necessário.
- Envolva bem todos os ingredientes e sirva de seguida.
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