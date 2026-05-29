Nunca pensámos trocar os clássicos de praia (até provarmos esta salada)

  • Joana Lopes
  • Ontem às 17:00
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Os almoços de praia cá em casa ganharam um novo protagonista: esta salada de massa com manga e salmão.

Esta salada de massa com manga e salmão é uma daquelas receitas frescas e práticas que apetece fazer vezes sem conta.

Ingredientes:

  • 200 g de massa espirais
  • 1 manga
  • 1 abacate
  • 2 lombos de salmão grelhados
  • Cebolinho picado
  • Vinagre balsâmico
  • Sal q.b.

Preparação:

  1. Coza a massa em água temperada com sal.
  2. Corte a manga, o abacate e o salmão em cubos.
  3. Coloque todos os ingredientes numa taça e tempera com cebolinho picado, vinagre balsâmico e sal, caso seja necessário.
  4. Envolva bem todos os ingredientes e sirva de seguida.

Se ficou com curiosidade em ver mais receitas do criador de conteúdos Fábio Belo, visite o seu blog e siga-o no Facebook e Instagram

Temas: Salada de massa com manga e salmão Praia Fábio Belo
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

RELACIONADOS

Ideias para variar das sandes e batatas fritas na praia. Isto é o que deve ter na geleira

Troque as sandes e batatas fritas por estas opções na praia

20 receitas para levar para a praia (e esquecer as sandes de vez)

Esqueça as placas de gelo na praia: há uma alternativa mais prática que mantém a comida fresca

Receitas

Não sabe o que cozinhar esta semana? Experimente estas 5 receitas rápidas

25 mai, 17:00

Ninguém queria acreditar no que este chef espanhol usa no arroz branco em vez de água

25 mai, 15:00

Troque as sandes e batatas fritas por estas opções na praia

22 mai, 16:00

Parece receita de avó: o bolo de mel tradicional que sabe sempre bem

20 mai, 15:30

Quer um Bacalhau à Brás no ponto? Faça isto para evitar que fique seco

14 mai, 17:00

Nunca mais erre no arroz: faça assim e fica sempre soltinho

13 mai, 13:00

Só precisa de 4 ingredientes para fazer este pudim

13 mai, 10:00
MAIS

Mais Vistos

Adriano Silva Martins expõe conteúdo das mensagens descobertas por Catarina Miranda: “Vi conversas de dois amigos…”

28 mai, 10:15

Interação entre Cláudio Ramos e criança com doença rara comove: “De 1 a 5, quanto é que és feliz?”

Ontem às 12:01

Catarina Miranda explica o que destruiu relação com Afonso Leitão - Veja a conversa completa

28 mai, 12:17

Catarina Miranda revela o que encontrou no telemóvel de Afonso Leitão: “São tantas as pessoas, que eu não as consigo contabilizar”

28 mai, 11:34

Signos

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Previsões para abril: saiba o que o seu signo pode esperar no amor, trabalho e saúde

31 mar, 12:26

Vem aí um amor? Estas são as previsões do signo de Ariana para o mês de abril

31 mar, 11:12

Fora do Estúdio

Inês Morais volta a defender Catarina Miranda: «Digo e repito: o que eu vi é grave e nojento»

Ontem às 15:34

Amigo com quem Afonso Leitão trocou mensagens vem a público desmentir Catarina Miranda

Ontem às 15:19

De luto, vencedora do Big Brother em Portugal faz despedida emocionante: «Não consigo imaginar a dor»

Ontem às 14:21

Cláudio Ramos diz adeus à casa onde viveu durante 10 anos: «Vou, durante muito tempo, lembrar-me dos degraus que subia»

Ontem às 10:25

Fotos

Preço de erro na Amazon? Aspirador de 304€ caiu para 182€ e as unidades estão a voar

Ontem às 17:47

Nunca pensámos trocar os clássicos de praia (até provarmos esta salada)

Ontem às 17:00

Reabre este fim de semana o parque aquático com a maior piscina de ondas de Portugal

Ontem às 16:00

Inês Morais volta a defender Catarina Miranda: «Digo e repito: o que eu vi é grave e nojento»

Ontem às 15:34