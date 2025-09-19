Cuidado com as saladas embaladas: veja o que pode acontecer se não as lavar antes de comer

  • Joana Lopes
  • Há 2h e 29min
Salada
Muitas pessoas acreditam que as saladas embaladas estão prontas a consumir, mas a verdade é que podem esconder riscos para a saúde se não forem devidamente lavadas.

Muitas pessoas acreditam que não é necessário lavar as saladas embaladas, por estarem já prontas e serem práticas de consumir. Contudo, a criadora de conteúdos de cozinha @blogdaSpice publicou recentemente um vídeo no Instagram que está a gerar grande atenção entre os consumidores: «as saladas de pacote devem ser lavadas antes de comer».

No registo, vê-se a criadora a colocar a salada numa taça com água. Quando retira as folhas, a água fica visivelmente turva e com resíduos, provando que, embora a embalagem traga a indicação de «pronta a consumir», nem sempre as folhas estão devidamente limpas.

Sofia Magalhães reconhece ainda que, apesar de não recomendar o consumo frequente destes produtos — por serem mais caros e envolverem a utilização de plástico desnecessário para algo com menor durabilidade —, acaba por comprá-los ocasionalmente, sobretudo quando se encontram perto do fim do prazo de validade.

O maior risco, sublinha, é que muitos consumidores ingerem estas saladas sem qualquer lavagem prévia. No vídeo, explica também que, para conservar a frescura durante mais de três dias, é aconselhável lavar as folhas com água e algumas gotas de vinagre, secá-las num pano e guardá-las num recipiente ventilado, permitindo que «respirem».

«São plantas, por isso apodrecem nos sacos de plástico!», alerta a criadora, reforçando a relevância de hábitos simples de higiene que asseguram a segurança alimentar e aumentam a durabilidade do produto.

