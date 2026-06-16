Esta salada fresca é perfeita para os dias quentes e fica pronta em poucos minutos

«Tu não sabes desta, se calhar»: Cristina Ferreira informa Liliana sobre decisão de Fábio durante a sua participação no Desafio Final

O calor está aí e esta é uma solução ideal para um dia de praia.

Esta salada de massa com manga, abacate e salmão é daquelas receitas que vais querer repetir todas as semanas.



Ingredientes:

200 g de massa espirais

1 manga

1 abacate

2 lombos de salmão grelhados

Cebolinho picado

Vinagre balsâmico

Sal q.b.



Preparação:

1. Coze a massa em água com sal.

2. Corta a manga, o abacate e o salmão em cubos.

2. Numa taça, junta todos os ingredientes e tempera com cebolinho picado, vinagre balsâmico e sal, se necessário.

2. Envolve tudo muito bem e está pronta a servir!