O salame de chocolate saudável que pode comer na dieta e que se prepara em 5 minutos

Nutricionista ensinou uma receita de salame de chocolate saudável que pode comer sem fugir à dieta

Esta é uma versão diferente da tradicional. É uma receita igualmente simples e fácil de fazer, que será sucesso garantido ao lanche ou à sobremesa. Sem a manteiga tradicional, bolachas ou açúcar branco refinado, mas repleto de sabor. Este salame de chocolate saudável dispensa a adição de açúcar. É suficiente o que está presente no chocolate com mais de 70% de cacau, uma opção mais interessante do que o chocolate de leite ou o chocolate branco a nível nutricional. O sabor e consistência são diferentes do salame tradicional, pois os ingredientes não são iguais, porém, é um salame com consistência de chocolate e, para quem procura uma alternativa mais saudável e nutritiva, esta é uma excelente opção.

Receita: Salame de chocolate saudável

Ingredientes:

150g de chocolate 70% cacau

2 a 3 c. de sopa manteiga de amendoim

2 c. de sopa de leite ou bebida vegetal a gosto

80g amêndoas picadas

80g de arroz tufado ou puff

2 c. de sopa de cacau em pó

Modo de preparação:

Comece por picar grosseiramente o chocolate. Derreta o chocolate em banho-maria. Ao chocolate, junte a manteiga de amendoim e o leite ou bebida vegetal e envolva. Retire do lume e envolva o preparado com as amêndoas e os puffs de arroz. Disponha a mistura sobre uma folha de papel vegetal e molde a massa para obter o salame. Guarde no frigorifico até solidificar. Envolva o salame solidificado com o cacau em pó. Sirva cortado em fatias.

Notas:

Amêndoas: usei para substituir a bolacha maria. Pode substituir por outra variedade de frutos secos.

Manteiga de amendoim: nesta receita é usada para substituir a manteiga tradicional, mas pode usar outras manteigas de frutos secos.

Leite ou bebida vegetal: pode usar a opção que preferir.