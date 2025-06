Estas são as datas dos saldos de verão por marca (e sim, há mudanças em relação a outros anos)

Se estás à espera dos saldos de verão para renovar o guarda-roupa, prepara-te: este ano, várias marcas decidiram alterar as datas habituais. Da Zara à H&M, passando por outras grandes cadeias de moda, há mudanças no calendário que vale a pena conhecer — e algumas surpresas pelo meio. Consulta aqui quando começam os descontos em cada loja e planeia as tuas compras com antecedência.

Durante a época de saldos, não compensa visualizar uma peça online e deixá-la no carrinho para comprar mais tarde. A probabilidade de ela ainda estar disponível passado algum tempo é semelhante à de não encontrar trânsito na ponte 25 de Abril em plena hora de ponta. Afinal, trata-se da oportunidade ideal para adquirir aquelas peças que esteve a namorar nas montras ao longo do ano.

Em tempos, os saldos de verão começavam oficialmente a 1 de julho. No entanto, já há alguns anos que muitas marcas se afastaram do calendário oficial, optando por definir os seus próprios dias de início. Para quem pertence ao vasto grupo de compradores impacientes, há boas notícias: segundo a publicação espanhola “!Hola!”, as datas mais relevantes já foram reveladas.

Atualmente, é comum que muitas marcas iniciem os saldos na última semana de junho. As lojas pertencentes ao Grupo Inditex, por fazerem parte da mesma empresa, tendem a iniciar os descontos na mesma data.

Com base no que aconteceu em anos anteriores, estima-se que a Zara comece os saldos por volta de 27 de junho, prolongando-se até ao início ou meados de setembro. O mesmo intervalo aplica-se às restantes marcas do grupo liderado por Marta Ortega, como a Massimo Dutti, Bershka, Pull&Bear ou Lefties.

Como já é habitual, as primeiras promoções surgem nas aplicações móveis das respetivas marcas por volta das 21 horas, seguindo-se os sites uma hora mais tarde. Só no dia seguinte é que os preços com desconto chegam às lojas físicas.

De acordo com a imprensa internacional, a Mango deverá antecipar o início dos saldos para 21 de junho. No caso da H&M, os descontos deverão começar no final de junho, em linha com o calendário habitual da marca sueca, que geralmente acompanha o das suas concorrentes.

A Parfois refere que os saldos começam no “final de junho”, embora sem indicar uma data concreta. Já o El Corte Inglés prevê iniciar as liquidações a 19 de junho, com término previsto para 1 de setembro, segundo avança a revista “Marketeer”.

Fora do setor da moda, também existem campanhas promocionais atrativas em marcas de beleza. A Primor, por exemplo, dará início aos descontos a 1 de julho, enquanto a Sephora começará a campanha de saldos a 12 de julho.