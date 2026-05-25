Estas piscinas a minutos de Lisboa reabrem em breve após terem sido um sucesso no ano passado

A poucos minutos de Lisboa, estas piscinas preparam-se para reabrir nas próximas semanas. Depois do sucesso do verão passado, o espaço regressa com mergulhos refrescantes e zonas de lazer para toda a família.

O verão ainda não arrancou oficialmente, mas já chegaram as boas notícias para os fãs de dias passados entre mergulhos, escorregas e diversão em família. O Salina Splash, na Moita, revelou a data de reabertura para a nova época.

O complexo aquático volta a receber famílias e grupos de amigos a partir de 13 de junho. A novidade foi anunciada nas redes sociais do espaço, que promete “mais um verão cheio de mergulhos, gargalhadas e momentos inesquecíveis”.

Situado na Margem Sul, a poucos minutos de Lisboa, o Salina Splash dispõe de piscinas para várias idades, escorregas aquáticos, extensas zonas de relvado e áreas com sombra natural. O espaço conta ainda com uma zona de snacks, gelados e bebidas frescas, ideal para as pausas entre mergulhos.

Na publicação que anunciou a reabertura, o parque deixou o convite: “Prepara o fato de banho, reúne a tua companhia favorita e vem mergulhar connosco”.

À semelhança do que aconteceu no ano passado, o espaço deverá manter horários alargados durante os meses mais quentes, afirmando-se como uma opção prática para quem procura um programa divertido perto da capital.

A entrada continua a ser gratuita para crianças até aos 4 anos, uma boa notícia para as famílias que querem encontrar programas acessíveis neste verão.

Veja no Google Maps como chegar ao Salina Splash.

