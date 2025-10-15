Costuma deitar fora a pele do salmão? Descubra por que não o deve fazer

A maioria das pessoas deita fora esta parte do salmão sem pensar duas vezes — mas depois de saber isto, nunca mais o vai fazer.

A pele do salmão é muitas vezes descartada, já que a maioria das pessoas não aprecia a sua textura mole nem o sabor característico. No entanto, trata-se de uma parte segura para consumo e que pode fornecer nutrientes semelhantes aos do interior do peixe. Antes de a incluir na alimentação, é importante considerar a origem e a qualidade do salmão, recomenda a Medical News Today.

Mas afinal, o que contém a pele do salmão? Esta é rica em proteínas e ácidos gordos ómega-3, essenciais ao bom funcionamento do organismo. Também apresenta quantidades significativas de vitaminas B e D, bem como minerais importantes, como o selénio. Os ácidos gordos ómega-3 oferecem diversos benefícios para a saúde, ajudando a proteger o coração contra fatores de risco como a hipertensão arterial, além de contribuírem para a saúde do cérebro, dos olhos e da pele. De acordo com o mesmo artigo, estudos sugerem que o consumo de pele de salmão pode ter propriedades antioxidantes e até auxiliar na cicatrização de feridas associadas à diabetes.

A forma de confeção do salmão influencia diretamente a textura e o sabor da pele. Grelhar ou fritar tende a deixá-la crocante e saborosa, enquanto cozer, fumar ou cozinhar a vapor pode resultar numa pele mole e menos apelativa. Uma sugestão interessante apresentada pela Medical News Today é preparar “bacon de salmão”, cozinhando tiras finas de pele até ficarem estaladiças. Este método é simples e pode ser adaptado ao gosto pessoal, adicionando temperos a gosto. Usar a air fryer pode ser uma forma prática de a cozinhar.

É fundamental conhecer a proveniência do salmão antes de consumir a pele. Peixes oriundos de águas poluídas ou contaminadas podem acumular substâncias tóxicas, como poluentes orgânicos persistentes (POPs), bifenilos policlorados (PCBs) e metilmercúrio, alerta a Medical News Today. Estas substâncias podem representar riscos para a saúde, sobretudo quando o consumo de peixe de aquacultura é elevado.

Grávidas e mulheres a amamentar, por serem mais sensíveis, podem optar por evitar o consumo da pele do salmão devido à possibilidade de contaminação. Além disso, é importante ter em conta que a pele acrescenta calorias e gordura à dieta, o que pode ser relevante para quem está a controlar a ingestão calórica.