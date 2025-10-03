"É incrível e tem um preço magnífico": este tablet Samsung está 100€ mais barato

Este artigo pode conter links afiliados*

Com mais de duas mil avaliações e 4,6 estrelas, o Samsung Galaxy Tab A9 é uma aposta segura

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

O Samsung Galaxy Tab A9 é um dos tablets mais procurados da Amazon — e não é difícil perceber porquê. Atualmente está à venda por apenas 173,81€, ou seja, cerca de 100€ abaixo do preço habitual, e já ultrapassou as mil compras só no último mês. A sua classificação média é de 4,6 estrelas em mais de 2.000 avaliações, um sinal claro de que o modelo conquistou a confiança dos utilizadores.

Com 128 GB de armazenamento (expansível até 1 TB com cartão microSD), 8 GB de RAM e um ecrã de 11 polegadas, este tablet foi pensado para quem procura equilíbrio entre desempenho e acessibilidade. A experiência de navegação é fluida, até com várias aplicações abertas, e o som 3D acrescenta profundidade à visualização de filmes, séries ou até aulas online. Como resumiu uma cliente: “Estou muito feliz com o meu tablet. O ecrã é claro e nítido, perfeito para ver vídeos ou ler. E o desempenho é excelente: tudo funciona sem falhas, desde a navegação até às aplicações de produtividade. A bateria dura muito tempo.”

Adquira aqui

amazon

Além do design elegante em corpo metálico, o modelo traz algumas funcionalidades que facilitam a vida no dia a dia. A opção de dividir o ecrã em três janelas permite usar diferentes aplicações em simultâneo. A conectividade deste modelo também foi pensada para ser simples: com o Quick Share, é possível enviar ficheiros rapidamente para outros dispositivos Samsung próximos, e a ligação com auriculares, portáteis ou smartwatches acontece de forma praticamente automática.

Vários utilizadores destacam a qualidade do ecrã e a fluidez no desempenho. Como partilhou um cliente: “O tablet é incrível, com uma tela super nítida, perfeita para ver vídeos ou jogar. É rápido e não encrava, mesmo com várias aplicações abertas ao mesmo tempo.” Outro comprador reforça a versatilidade para toda a família: “A minha filha usa para jogos, vídeos, filmes, aprender e até desenhar. Funciona sempre sem falhar. É ótimo.”

A maioria das opiniões converge num ponto: este tablet tem uma relação qualidade-preço difícil de superar. Ou, como resumiu de forma direta outro utilizador: “É muito bom e tem um preço magnífico.” Afinal, por menos de 175€, não é todos os dias que se encontra um equipamento com tantas funcionalidades, um design sólido e a confiança de milhares de avaliações positivas.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Temas: Samsung Galaxy Tab A9 Amazon Imagem nítida 128 Gb 11 polegadas

RELACIONADOS

De 1.600€ para 350€: este computador também é tablet e soma cada vez mais elogios

Este telemóvel Xiaomi passou de 200€ para 162€ e está em desconto

Este aspirador faz frente ao Dyson e está a menos de 150 euros. É aproveitar!

Finalmente! O aparador elétrico da Philips que trata do rosto e do corpo está em promoção

Dicas

Há um regresso que ninguém esperava nas tendências de outono 2025

Há 1h e 12min

Nunca mais se incomode com nódoas fora de casa – leve este produto do LIDL na carteira

Há 2h e 12min

Já ninguém varre! Este robot faz tudo sozinho por menos de 100 euros

Ontem às 20:11

Novo produto do Pingo Doce está a desaparecer das prateleiras. E o motivo é claro

Ontem às 16:30

Um Iphone por 3,99€? É possível nesta loja

Ontem às 16:00

Não pratica exercício físico. É isto que a faz, aos 52 anos, parecer que tem 30

Ontem às 15:30

Estes exercícios pouco conhecidos ajudam a reduzir a barriga depois dos 40 anos

Ontem às 15:00
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira apanha Liliana e Fábio em flagrante: «Ponham som!»

Hoje às 10:38

Romana pôs fim ao casamento em direto num reality show. Eis o que o marido lhe disse ao sair

Ontem às 11:42

Cristina Ferreira reage a discurso de Joana Marques dirigido aos Anjos: «É para dar a ideia que está acima de tudo?»

Ontem às 10:33

Cristina Ferreira dá notícia: «Ficámos muito tristes…»

Ontem às 09:56

Signos

Atenção, solteiros: se é deste signo, tem tudo para encontrar o amor em outubro

29 set, 14:40

Segundo taróloga, este signo tem tendência para ganhar no Euromilhões em outubro

29 set, 11:04

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Receitas

O fígado pode dificultar a perda de peso. Mas estas três bebidas resolvem o problema

Há 12 min

Estas três marinadas para frango mudaram por completo as nossas refeições

1 out, 16:30

Três maneiras de dar uso às sobras de frango

1 out, 15:30

Faça estes rolos de canela e aqueça os dias de outono

1 out, 15:00

Fora do Estúdio

Estas irmãs desapareceram ainda bebés. Após 36 anos, foram encontradas com vida

Ontem às 17:00

Problemas no paraíso? A prova que pode indicar o fim do noivado de Sónia Jesus e Vitó

Ontem às 09:12

Noivo morre de forma súbita durante a primeira dança com a noiva no casamento. Vídeo mostra o momento

1 out, 17:00

Famosos reagem à relação de Liliana e Zé: «O único amor que lhe deve importar neste momento é o próprio»

1 out, 16:44

Fotos

O fígado pode dificultar a perda de peso. Mas estas três bebidas resolvem o problema

Há 12 min

Há um regresso que ninguém esperava nas tendências de outono 2025

Há 1h e 12min

Esta foi a última publicação de Luís Aleluia antes de pôr termo à vida. Houve um pormenor que não escapou aos mais atentos

Há 1h e 59min

Mãe trava «pacto de morte» entre alunos de escola em Viseu

Há 2h e 7min