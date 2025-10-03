"É incrível e tem um preço magnífico": este tablet Samsung está 100€ mais barato

Este artigo pode conter links afiliados*

Com mais de duas mil avaliações e 4,6 estrelas, o Samsung Galaxy Tab A9 é uma aposta segura

O Samsung Galaxy Tab A9 é um dos tablets mais procurados da Amazon — e não é difícil perceber porquê. Atualmente está à venda por apenas 173,81€, ou seja, cerca de 100€ abaixo do preço habitual, e já ultrapassou as mil compras só no último mês. A sua classificação média é de 4,6 estrelas em mais de 2.000 avaliações, um sinal claro de que o modelo conquistou a confiança dos utilizadores.

Com 128 GB de armazenamento (expansível até 1 TB com cartão microSD), 8 GB de RAM e um ecrã de 11 polegadas, este tablet foi pensado para quem procura equilíbrio entre desempenho e acessibilidade. A experiência de navegação é fluida, até com várias aplicações abertas, e o som 3D acrescenta profundidade à visualização de filmes, séries ou até aulas online. Como resumiu uma cliente: “Estou muito feliz com o meu tablet. O ecrã é claro e nítido, perfeito para ver vídeos ou ler. E o desempenho é excelente: tudo funciona sem falhas, desde a navegação até às aplicações de produtividade. A bateria dura muito tempo.”

Além do design elegante em corpo metálico, o modelo traz algumas funcionalidades que facilitam a vida no dia a dia. A opção de dividir o ecrã em três janelas permite usar diferentes aplicações em simultâneo. A conectividade deste modelo também foi pensada para ser simples: com o Quick Share, é possível enviar ficheiros rapidamente para outros dispositivos Samsung próximos, e a ligação com auriculares, portáteis ou smartwatches acontece de forma praticamente automática.

Vários utilizadores destacam a qualidade do ecrã e a fluidez no desempenho. Como partilhou um cliente: “O tablet é incrível, com uma tela super nítida, perfeita para ver vídeos ou jogar. É rápido e não encrava, mesmo com várias aplicações abertas ao mesmo tempo.” Outro comprador reforça a versatilidade para toda a família: “A minha filha usa para jogos, vídeos, filmes, aprender e até desenhar. Funciona sempre sem falhar. É ótimo.”

A maioria das opiniões converge num ponto: este tablet tem uma relação qualidade-preço difícil de superar. Ou, como resumiu de forma direta outro utilizador: “É muito bom e tem um preço magnífico.” Afinal, por menos de 175€, não é todos os dias que se encontra um equipamento com tantas funcionalidades, um design sólido e a confiança de milhares de avaliações positivas.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.