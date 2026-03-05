Aos 48, Sandra Felgueiras faz isto duas vezes por semana para manter a forma física

  • Joana Lopes
  • Há 3h e 31min

Quem diria? Aos 48, Sandra Felgueiras mantém-se em plena forma com um gesto simples que faz duas vezes por semana.

Numa entrevista dada à Selfie, em outubro de 2025, Sandra Felgueiras revelou o segredo da forma física invejável que exibe aos 48 anos.

“Nadar é o meu desporto preferido, mas deixei de conseguir fazê-lo”, começou por contar a também pivô da TVI.

“Agora, treino em casa com um PT duas a três vezes por semana. Hoje valorizo o tónus muscular, a energia e a saúde muito mais do que a estética. O exercício tornou-se essencial para manter corpo ativo e mente equilibrada, trazendo leveza, disciplina e vitalidade”, confessou Sandra Felgueiras.

 

