Aos 48, Sandra Felgueiras faz isto duas vezes por semana para manter a forma física

Numa entrevista dada à Selfie, em outubro de 2025, Sandra Felgueiras revelou o segredo da forma física invejável que exibe aos 48 anos.

“Nadar é o meu desporto preferido, mas deixei de conseguir fazê-lo”, começou por contar a também pivô da TVI.

“Agora, treino em casa com um PT duas a três vezes por semana. Hoje valorizo o tónus muscular, a energia e a saúde muito mais do que a estética. O exercício tornou-se essencial para manter corpo ativo e mente equilibrada, trazendo leveza, disciplina e vitalidade”, confessou Sandra Felgueiras.