Nunca vimos Sandra Felgueiras assim: "Fui muito corajosa"

Sandra Felgueiras mostrou um lado seu nunca antes visto.

A propósito do Dia da Mulher, Sandra Felgueiras partilhou um testemunho pessoal com a SELFIE.

Recorrendo a uma fotografia antiga, tirada em 1986 quando ainda era criança, a jornalista partilhou uma reflexão marcante: "Esta miúda, se visse onde chegou hoje, estaria, seguramente, orgulhosa."

Sandra Felgueiras falou, de seguida, sobre os sonhos que tinha nessa altura e a força de vontade que a moldou ao longo da sua trajetória: "Quando olho para trás, penso: eu consegui!"

"Fui muito persistente e corajosa", assumiu a jornalista, acrescentando: "Essa resistência, que, muitas vezes, as pessoas confundem com arrogância, não é mais do que um coração trabalhado, um coração com músculo, um coração que sabe que pode acontecer muita coisa, mas não dá para quebrar. Mas, ao mesmo tempo, é um coração bom, um coração que chora nos filmes, um coração que se deixa amolecer com muito pouco, mesmo quando às vezes devia ser mais firme, nomeadamente com a minha filha".