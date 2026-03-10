Nunca vimos Sandra Felgueiras assim: "Fui muito corajosa"

  • Joana Lopes
  • Hoje às 12:00

Sandra Felgueiras mostrou um lado seu nunca antes visto.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

A propósito do Dia da Mulher, Sandra Felgueiras partilhou um testemunho pessoal com a SELFIE.

Recorrendo a uma fotografia antiga, tirada em 1986 quando ainda era criança, a jornalista partilhou uma reflexão marcante: "Esta miúda, se visse onde chegou hoje, estaria, seguramente, orgulhosa."

Sandra Felgueiras falou, de seguida, sobre os sonhos que tinha nessa altura e a força de vontade que a moldou ao longo da sua trajetória: "Quando olho para trás, penso: eu consegui!"

"Fui muito persistente e corajosa", assumiu a jornalista, acrescentando: "Essa resistência, que, muitas vezes, as pessoas confundem com arrogância, não é mais do que um coração trabalhado, um coração com músculo, um coração que sabe que pode acontecer muita coisa, mas não dá para quebrar. Mas, ao mesmo tempo, é um coração bom, um coração que chora nos filmes, um coração que se deixa amolecer com muito pouco, mesmo quando às vezes devia ser mais firme, nomeadamente com a minha filha".

Temas: Sandra Felgueiras

RELACIONADOS

Aos 48, Sandra Felgueiras faz isto duas vezes por semana para manter a forma física

Jornalista da TVI passou o Natal sozinho na Ucrânia. Sandra Felgueiras emocionou-se e acabou por se apaixonar

O gesto de Natal de Sandra Felgueiras que está a comover. Jornalista da TVI abre a casa ao ex-sogro que ia passar a consoada sozinho

Em partilha íntima emocionante, Sandra Felgueiras revela «segredo»

Fora do Estúdio

Famosa portuguesa mostra corpo de sonho aos 53 anos. Parece ter 30

Hoje às 13:00

"Igual à mãe": Cristina Ferreira partilha foto da mãe e... todos comentam o mesmo

Hoje às 11:00

Nova foto de filho de Diogo Jota gera milhões de reações nas redes sociais

Hoje às 10:00

Marco Costa "foge" para o Algarve com companhia especial "Meu amor"

Ontem às 12:00

Depois de engordar 20 quilos, Rita Guerra emagrece e impressiona todos: veja as fotos

Ontem às 11:00

Mafalda Teixeira tem 43 anos e parece ter parado no tempo: vai querer saber o seu segredo

Ontem às 10:00

Cantora acarinhada pelos portugueses surge muito mais magra: «Antes de entrar num sítio, já sentia os olhares»

6 mar, 16:29
MAIS

Mais Vistos

Pedro faz revelação e deixa rasgados elogios a concorrente do «Secret Story»: «Quero que seja o vencedor!»

Ontem às 11:39

Com apenas 2 anos, Guilherme lutou contra a morte, amputações e sobreviveu à falência de 6 órgãos

Hoje às 11:34

Bruno Cabrerizo surpreende Cristina Ferreira com pedido em direto

Hoje às 10:04

Beber água com limão em jejum: vale a pena ou é apenas um mito? Descubra toda a verdade

Hoje às 10:14

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de março

27 fev, 10:56

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

30 jan, 10:52

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Receitas

Arroz de Polvo: o segredo que os chefs portugueses não querem que saibamos

Há 2h e 0min

Esqueça os rolos de carne do talho. Temos uma receita caseira com um ingrediente que faz toda a diferença

Ontem às 13:00

Só precisa de 6 ingredientes para fazer este bolo de noz: veja a receita

5 mar, 16:00

Baba de camelo saudável com menos de 300 calorias: veja a receita

5 mar, 15:00

Fotos

Não compre azeite antes de ver este detalhe escondido no rótulo. Pode não ser verdadeiro

Há 1h e 0min

Arroz de Polvo: o segredo que os chefs portugueses não querem que saibamos

Há 2h e 0min

Siara Holanda, companheira de Rui Bandeira, em lágrimas: "Já não conseguimos mais"

Há 3h e 0min

Famosa portuguesa mostra corpo de sonho aos 53 anos. Parece ter 30

Hoje às 13:00