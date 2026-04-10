Perto dos 50, Sandra Felgueiras exibe forma física invejável no Brasil: veja as fotos

  • Joana Lopes
  • Há 2h e 27min

Aos 49 anos, Sandra Felgueiras voltou a dar que falar ao surgir em excelente forma física durante a sua passagem pelo Brasil.

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Brasil foi o destino escolhido por Sandra Felgueiras para gozar as férias da Páscoa deste ano.

Através do Instagram, a jornalista partilhou uma fotografia onde surge a posar com Sérgio Furtado e alguns amigos. Sandra Felgueiras divulgou ainda vários registos, captados pelo namorado, nos quais mostra a sua boa forma física.

Veja, agora, as imagens partilhadas por Sandra Felgueiras na galeria acima.

Temas: Sandra Felgueiras
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