Perto dos 50, Sandra Felgueiras exibe forma física invejável no Brasil: veja as fotos

Aos 49 anos, Sandra Felgueiras voltou a dar que falar ao surgir em excelente forma física durante a sua passagem pelo Brasil.
Brasil foi o destino escolhido por Sandra Felgueiras para gozar as férias da Páscoa deste ano.
Através do Instagram, a jornalista partilhou uma fotografia onde surge a posar com Sérgio Furtado e alguns amigos. Sandra Felgueiras divulgou ainda vários registos, captados pelo namorado, nos quais mostra a sua boa forma física.
Veja, agora, as imagens partilhadas por Sandra Felgueiras na galeria acima.