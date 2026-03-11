Esteve no "fundo do poço". Sandra Felgueiras recorda batalha: "Estaria numa depressão"

Sandra Felgueiras abriu o coração, refletindo sobre a influência dos momentos difíceis na sua vida.

Sandra Felgueiras deu um testemunho pessoal à SELFIE. Partindo de uma fotografia antiga, tirada ainda na infância, a jornalista partilhou uma reflexão significativa, explicando como os momentos mais difíceis ajudaram a moldar a sua personalidade.

"Os meus pais sempre me ensinaram que o erro faz parte. Que o fracasso faz parte. E por muito que me custasse, houve um dia em que isso fez todo o sentido", recordou Sandra Felgueiras.

A jornalista acrescentou ainda: "E se não tivesse aprendido isso tão cedo, eu estaria mergulhada numa cama, numa depressão, e não teria sido capaz de ir ao fundo do poço e reerguer-me, cheia de energia, e pronta para vencer".